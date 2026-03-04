Suben analistas inflación a 4% para este año
CIUDAD DE MÉXICO.- Analistas anticiparon que no se podrán cumplir los pronósticos del Banco de México (Banxico) para converger a la meta inflacionaria de 3% en el segundo trimestre de 2027.
El consenso de 42 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero ajustó al alza su estimado para la inflación general de 2026 de 3.95% a 4%.
Para el 2027 pasó de 3.73% a 3.75%; incluso tampoco esperan que en 2028 se pueda cumplir con las expectativas de Banxico, pues creen que cerrará en 3.66%.
También subió a 4.17% el pronóstico para la inflación subyacente, aunque bajó ligeramente para el siguiente año de 3.75% a 3.74%.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El consenso está previendo que en febrero el Índice Nacional de Precios al Consumidor se habría incrementado 0.46%, que de confirmarse sería el mes de más alta inflación de todo el año.
Así conservaron sus predicciones para la tasa de fondeo interbancario con 6.50% para ambos periodos.
Mejoraron el pronóstico para la economía para este año de 1.30% de la encuesta anterior a 1.50%, para el 2027 no hicieron ninguna modificación al quedar en 1.80%.
no te pierdas estas noticias
Peso mexicano cae 2.03 % por conflicto en Medio Oriente
EFE
Banco de México informó que el tipo de cambio cerró en 17.64 pesos por dólar, con una caída semanal del 2.6 %.
Reestructura de TV Azteca no afecta perfil de Elektra: Moody´s
El Universal
Banco Azteca y Seguros Azteca no presentan riesgos relevantes por la situación financiera de TV Azteca.
Mundial 2026: Estiman crecimiento en pagos digitales
El Universal
Mercado Pago ha instalado más de un millón de terminales para pagos con tarjeta en México.