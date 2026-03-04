Suben analistas inflación a 4% para este año

CIUDAD DE MÉXICO.- Analistas anticiparon que no se podrán cumplir los pronósticos del Banco de México (Banxico) para converger a la meta inflacionaria de 3% en el segundo trimestre de 2027.

El consenso de 42 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero ajustó al alza su estimado para la inflación general de 2026 de 3.95% a 4%.

Para el 2027 pasó de 3.73% a 3.75%; incluso tampoco esperan que en 2028 se pueda cumplir con las expectativas de Banxico, pues creen que cerrará en 3.66%.

También subió a 4.17% el pronóstico para la inflación subyacente, aunque bajó ligeramente para el siguiente año de 3.75% a 3.74%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El consenso está previendo que en febrero el Índice Nacional de Precios al Consumidor se habría incrementado 0.46%, que de confirmarse sería el mes de más alta inflación de todo el año.

Así conservaron sus predicciones para la tasa de fondeo interbancario con 6.50% para ambos periodos.

Mejoraron el pronóstico para la economía para este año de 1.30% de la encuesta anterior a 1.50%, para el 2027 no hicieron ninguna modificación al quedar en 1.80%.