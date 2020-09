Subir impuestos es fácil, lo difícil es cobrarlos: Hacienda

A cinco días de entregar al Congreso de la Unión el paquete económico 2021, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, dijo que, ante la crisis mundial más seria en 100 años como la que estamos pasando, una salida fácil para tener más ingresos es incrementar los impuestos, pero el problema es cobrarlos.

"Subir los impuestos, es lo fácil; si subimos las tasas 4 o 5 puntos vamos a recaudar más; lo más difícil que requiere esfuerzo es cobrar", advirtió durante la inauguración de las oficinas estatales del Servicio de Administración Tributaria del gobierno de Guanajuato. Durante su discurso, en el que no se quitó el cubrebocas, explicó que la estructura fiscal de un país es el reflejo del contrato social, es decir, lo que están dispuestos a pagar los ciudadanos, pero también la decisión colectiva hacia dónde se deben dirigir esos recursos.

"Por eso es muy importante la recaudación de impuestos, porque no nada más es cobrarlos, es lo que va dar lugar a servicios importantes", reiteró. Señaló que para enfrentar los retos de la crisis sanitaria y económica, se requiere de tener los recursos para dotar a una entidad gubernamental de lo necesario. Para ello hay dos vías, una incrementar los gravámenes, y la otra hacerlos efectivos dada la estructura tributaria y responsabilidad que tiene.

Destacó que la administración tributaria es un ente muy complejo porque tiene una cara amable con el personal que atiende a los ciudadanos que quieren pagar sus impuestos, pero no saben cómo hacerlo. Al mismo tiempo, agregó, están los contribuyentes que no están dispuestos a cumplir con sus obligaciones fiscales y es ahí en donde está la parte fuerte de las acciones que se tienen que hacer.

Para ello tienen utilidad los convenios de colaboración como el que se firmó con el gobierno de Guanajuato para combatir la evasión fiscal, manifestó. A través de éstos se dan incentivos a las entidades federativas para hacer un esfuerzo para cobrar impuestos federales y beneficiarse de ellos con la intervención de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Destacó la importancia de buscar contar con más ingresos en esta coyuntura, en la que en el plano mundial estamos enfrentando la crisis sanitaria y económica más fuerte.