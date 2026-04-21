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Subsidio a gasolina provoca un déficit

Por El Universal

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
A
Subsidio a gasolina provoca un déficit

Ciudad de México.- El subsidio a las gasolinas en México está generando un déficit mensual de aproximadamente 2.9 mil millones de pesos en las finanzas públicas, de acuerdo con un análisis de GBM Research.

El reporte advierte que, si bien el encarecimiento del petróleo ha incrementado los ingresos del sector público, estos recursos adicionales no son suficientes para compensar el costo de mantener estímulos a los combustibles.

Según el diagnóstico, el precio de la mezcla mexicana de exportación, que se ha ubicado en torno a los 87 dólares por barril desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, ha permitido generar ingresos adicionales cercanos a 9.4 mil millones de pesos mensuales.

Sin embargo, el costo del subsidio, estimado con un estímulo promedio de 31%, asciende a 12.2 mil millones de pesos al mes, lo que deriva en un balance negativo en el componente energético.

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Bajo las condiciones actuales, la mezcla mexicana tendría que superar los 90 dólares por barril para compensar completamente el costo de los estímulos. De no alcanzarse ese nivel, la presión sobre las finanzas se mantendrá.

El reporte subraya que México enfrenta un dilema: mantener los subsidios para contener presiones inflacionarias o reducirlos para aliviar la carga fiscal.

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