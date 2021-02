Subsidios a la industria eléctrica son para el consumo doméstico, no para los de arriba: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, que lo ayude convencer a las grandes corporaciones que los subsidios a la industria eléctrica son para el consumo doméstico, no para los de arriba.

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reiteró que con las reformas que se discuten en el Congreso para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, mantendrá su compromiso de no aumentar el precio del servicio de la luz.

"Yo no he dicho que se iba a bajar el precio, mínimo mi compromiso es conservar el precio en términos reales, lo que pasaba en otros sexenios, no habrá gasolinazos. No bajar, van a decir usted no cumple, si nos va bien, en su momento podríamos decir se redujo, por ejemplo, durante la pandemia bajó el precio de la gasolina".

Sobre el planteamiento del CCE que la reforma traerá tarifas eléctricas y de que los empresarios podrían recurrir a los tribunales, el presidente López Obrador pidió que mejor ayude a convencer a las grandes corporaciones.

"¿Qué le digo al presidente del Consejo Coordinador Empresarial? Que nos ayude a convencer a los que están recibiendo subsidio y no les corresponde, a las grandes corporaciones, a las cadenas de tiendas comerciales que están consumiendo energía eléctrica subsidiada, que el subsidio se le tiene que dar el consumidor doméstico", dijo el mandatario.

"Él sabe a lo que me refiero, era muy injusto, sigue siendo muy injusto y que se proteja a los de arriba y se deje desamparados a los de abajo".