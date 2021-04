Supermercados, empresas y armadoras, dejaron outsourcing ilegal: Procuraduría Fiscal

Tras las órdenes de aprehensión en contra del grupo delictivo de outsourcing más fuerte en México, las empresas trasnacionales de supermercados, software y armadoras que tenían a más de 200 mil empleados contratados a través de este esquema, ya los regresaron a sus nóminas originales, dijo el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda.

"Trasnacionales las de grandes supermercados, así como de software, armadoras de vehículos que estaban en esos esquemas, los 200 mil empleados que tenía ese grupo delictivo, ya están de regreso", destacó.

Al dictar una conferencia magistral en el arranque de las primeras Jornadas Jurídicas, dijo que es importante que sepan que dormir tranquilo tiene un precio.

Señaló que a ese grupo delictivo al momento de presentar la denuncia, ya querellado con órdenes de aprehensión, no puede tener cuentas en el sistema financiero y tampoco dar servicio.

Pero lo más importante es que merece estar en la cárcel por lo menos más de 16 años por defraudación fiscal, delincuencia organizada, facturación falsa y atentar en contra de la seguridad nacional.

En tanto que a las empresas que tenían contratado ese servicio, que tienen ventas, clientes y actividad comercial, ahora deben cumplir con sus obligaciones y pagar lo que deben, ponderó.

Hoy, afirmó, ya nadie se atrevería a recurrir a ese esquema que no respeta los derechos laborales y que defrauda a las instituciones de seguridad social y al fisco.

--Los nuevos ricos

El procurador fiscal señaló que los nuevos ricos que se trasladan en helicópteros, estaban haciendo su fortuna a través del outsourcing ilegal, y el grupo más importante que ya estaba extendiendo sus operaciones en Sudamérica tiene orden de aprehensión.

"Muchos de nosotros llegamos a conocer a los famosos nuevos ricos, a los que contestaban cuando se les preguntaba a que se dedicaban: Yo tengo un outsourcing, todo lo hacemos con planeaciones fiscales para no pagar cuotas y minimizar los costos; uno de los grupos delictivos que tenemos denunciados, ya tenemos órdenes de aprehensión", matizó.

Ese grupo manejaba 200 mil trabajadores en su nómina, era uno de los más grandes de outsourcing del país que ya estaba migrando hacia Latinoamérica, mencionó.

Dijo que esos nuevos ricos son los que andaban presumiendo andar en "grandes carros y algunos hasta en helicópteros" dándose la gran vida a costa del dinero de todos nosotros, del fisco, del IMSS, del Infonavit y de los trabajadores.

Por eso, aseguró que la reforma en contra del outsourcing ilegal, es una de las reformas estructurales más importantes que ha sido reconocida por la OCDE como modelo a seguir porque proteger a los trabajadores y los recursos públicos.