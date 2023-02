Superpeso mexicano: ¿es bueno comprar dólares ahora?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- ¿Cuándo es mejor comprar dólares en México? La duda surge a partir del "súper peso" que atraviesa su mejor momento frente al dólar. Este 2 de febrero, el peso mexicano se cotizó hasta en 18.50 unidades por dólar, su mejor nivel en cuatro años.

En opinión de los especialistas son varios los factores que explican por qué el dólar está barato. Durante una entrevista, Alberto Calva, consultor de empresas y especialista en finanzas corporativas y estrategia, responde a la duda de si es buen momento para comprar dólares.

"Una premisa del comercio y en el comercio es muy simple: cuando las cosas están baratas hay que comprarlas y cuando están caras hay que venderlas. En el momento en el que el tipo de cambio está barato, la premisa sería hay que comprar dólares".

"Yo pensaría que el tipo de cambio está bajo, estamos teniendo que sacrificar pocos pesos por un dólar 18, 19 cuando podría estar en 21, 22...Quiere decir que efectivamente puede ser un buen momento (para comprar dólares). Eso no quiere decir que no pudiera bajar todavía más, eso todavía no lo sabemos, como de repente el día de mañana puede subir el tipo de campo. Eso tampoco lo podemos saber".



Exportaciones y el súper peso

Alberto Calva, quien ha sido profesor a nivel maestría el Tecnológico de Monterrey (ITESM) y en el ITAM, explica que además de comprar dólares, hay otras formas de aprovechar la buena racha que atraviesa el "súper peso".

"En este momento es atractivo importar productos. Es posible que encontremos productos que están saliendo más baratos. Por ejemplo, una prenda de vestir está saliendo más barata traerla de importación que comprarla con el proveedor nacional porque el tipo de cambio hace atractivo que ese proveedor me venda la venda a un precio más bajo que lo que nos cuesta producirla en forma local".

"Entonces no solo es salir a comprar dólares. Si alguien estaba pensando en ir de vacaciones a Cancún o a Orlando, pues efectivamente puede ser un buen momento para salir a comprar dólares. No tiene nada de malo es aprovechar la circunstancia que tiene muchos factores atrás y que sería interesante analizar".



¿Por qué el dólar está barato?

"Por qué el dólar está dónde está. Es lo mismo que el aguacate, si mañana hay falta de producción por una helada, pues obviamente van a subir los precios. El comerciante de aguacate cuando ve que la gente los demanda, sube el precio. Al revés, si hay una sobre oferta de aguacate, pues voy a bajar los precios porque se me van a echar a perder".

"Obviamente lo importante es tratar de entender qué es lo que está provocando que se mueva la oferta y la demanda. En este par de años lo que ha pasado es que ha habido mayor oferta de dólares y menor demando, y la pregunta es qué hay detrás de eso que mueve esas fuerzas en la economía", respondió Alberto Calva, socio director de Acus Consulting, con sede en Toronto, Canadá.



¿Qué es el tipo de cambio?

El tipo de cambio es el precio del dólar, el cual está determinado por la oferta y demanda como cualquier otro precio.