T-MEC ayudaría a microempresas para exportar sus productos: Economía

La titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez Colín, informó que desde septiembre pasado, cuando se lanzó el programa Mujer Exporta Mx, hay 362 dirigentes de microempresas interesadas en que sus productos se venda fuera del país que podrían aprovechar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ante el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la funcionaria destacó que, actualmente, sólo cuatro de cada 100 mipymes mexicanas participan en las cadenas globales de valor.

El 87% no lo hace por falta de información y para muchas la vida exportadora dura sólo seis años, ponderó.

Por ello, a través de esta rueda virtual de negocios, ofrecerán a las mujeres programas de capacitación enfocado a herramientas para potenciar sus negocios.

También podrán sacar provecho a disposiciones que contiene el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para impulsar sus empresas.

Se abordarán los principales obstáculos a los que enfrentan, habrá sesiones informativas y se les proporcionarán redes internacionales de apoyo para mujeres empresarias.

Márquez Colín aseguró que con este programa se materializa el interés por apoyar a las mipymes para que puedan exportar un elemento central de la política comercial que se impulsa desde la dependencia.

La inclusión, además de incorporar a las mujeres a la economía, también se tiene que enfocar a las micro, pequeñas y medianas empresas, estableció.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, afirmó que esta rueda de negocios representa para las mujeres un gran telar que podrá crecer tanto como las posibilidades y capacidades que se encuentren en común.

Destacó que somos testigos que la cultura mexicana es apreciada en el mundo, que las grandes marcas han demostrado que el mercado está abierto para los diseños que provienen de nuestras comunidades y cultura vivas.

"Este foro, pone al centro a las creadoras nacionales, diseñadoras, bordadoras, artesanas y demás mujeres con enormes talentos y preservan su cultura, pero sin oportunidades de fortalecer su economía y capacitarse", señaló.

Como ejemplo, mencionó la comunidad artesanal que diseña cubrebocas, como protagonistas de su propio desarrollo y no sólo inspiración para otros.

El papel de las mujeres es crucial tanto en la cultura como en la economía, afirmó.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, afirmó que las empresarias mexicanas no tienen miedo de fracasar en el camino hacia de la superación.

Al contrario, están confiadas de sus capacidades, ven los obstáculos más en el contexto que en sí mismas.

Así lo demuestra el número de empresarias inscritas al portal Mujer Exporta Mx, como estrategia de gobierno para potenciar el empoderamiento y autonomía económica.

Por ello, confió en que haya más empresarias con presencia internacional, y más en medio de la pandemia para fortalecer como nunca la participación de las mujeres con actividades productivas remuneradas.