Tabacaleras anuncian amparos por prohibición a publicidad de cigarros

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- La industria tabacalera, comerciantes, tiendas de autoservicio, departamentales, restaurantes y establecimientos mercantiles en general anunciaron que habrá una tormenta de amparos contra el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que entrará en vigor el 15 de enero próximo.

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, Philips Morris, Hiram Vera dijo que sus integrantes British American Tobacco y Japan Tobacco recurrirán al amparo.

"El reglamento excede lo marcado por la ley" y en respuesta se espera una gran cantidad de amparos, dijo: "¿lluvia como tal?, creo que va a ser una tormenta (de amparos), la idea es proteger los derechos legales de las empresas que se encuentran representadas en las cámaras".

El Reglamento no tiene claridad ni da certeza jurídica, porque también impide hacer publicidad de sus acciones de responsabilidad social; además de prohibir los patrocinios, se impide la exhibición de los cigarros en comercios y fumar en establecimientos mercantiles donde se vendan alimentos, bebidas o servicios, lo que traerá afectaciones económicas.

"Prohibido prohibir", y añadió que esto va a generar un problema de mercado negro y aumentará el contrabando de cigarros, ya que al año entran 6 mil billones de piezas de cigarros que generan evasión por 13 mil 500 millones de pesos de impuestos.

"Uno de cada cinco cigarros que se consumen en México es ilegal y no pagan los 13 mil 500 millones de pesos de impuestos", además de que el mercado negro creció del 2% al 20%.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Germán González Bernal, expuso que al menos 180 mil o hasta 50% de los 600 mil restaurantes en el país pueden recurrir al amparo, porque se les impedirá vender alimentos y bebidas en zonas de fumadores.

González Bernal agregó: "El amparo es el único camino legal que tienen los agremiados para defenderse. Tienen hasta el 24 de febrero para hacer amparos o 15 días siguientes a que les afecte el acto de autoridad...

Vamos a apoyar a 600 mil establecimientos en el país con asesoría jurídica".

"Por eso hablamos de cascadas (de amparos), pero no se sabe en qué porcentaje de las ventas (afectará la medida); justo es por lo que haremos el estudio para demostrar la afectación económica"; el problema es que si no se deja fumar a los fumadores probablemente ya no van a ir a restaurantes.



Prohibir exhibición de cigarros generará informalidad: Concanaco

Los comerciantes, en voz del presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Héctor Tejada Shaar, dijo que la prohibición de exhibir cigarros en las tiendas o en cualquier comercio afectará a casi medio millón de comerciantes, además de que generará informalidad.

"En el país más de la mitad de las empresas y empleos son informales y con este tipo de medidas facilitamos o hacemos que la informalidad pueda crecer, el que no pueda o quiera cumplir con las medidas se va a ir a la informalidad".

En respuesta a si los comerciantes se ampararán dijo: "Sí claro, nos estaríamos amparando, estos amparos se están haciendo para todos".

Ante la prohibición para exhibir cigarros, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) dijo que buscarán el amparo.

La representante de asuntos legales de la ANTAD, Mónica Leñero, dijo que "la prohibición de exhibición del tabaco rebasa lo que dice la ley...No se puede equiparar la exhibición en el punto de venta para su comercialización como publicidad y promoción".

Agregó que es el comercio ilegal quien vende cigarros a menores y por unidades y evade leyes sanitarias, por lo que "prohibir la exhibición contribuirá a un aumento del mercado negro".

"Nuestras afiliadas van a verse afectadas y sí van a proceder al amparo", añadió Leñero en conferencia de prensa.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, afirmó "prohibir lo legal hace que se convierta en comercio legal y no nada más es corrupción, algo de lo que el presidente (de la República) ha hablado por todos lados y esto va a provocar la corrupción".

Agregó que el reglamento infringe leyes y disposiciones de tratados internacionales en materia de protección de inversiones y derechos humanos, además de que pone en riesgo miles de empleos.