Tardarán 3 años en revertirse retrocesos sobre la participación de la mujer en la economía: WEF

La participación de la mujer en la vida económica del país se vio afectada por la pandemia, y revertirlo tomará al menos tres años, de acuerdo con representantes del Women Economic Forum (WEF) de Iberoamérica.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la presidenta del Foro World Economic Forum Iberoamérica, Michelle Ferrari, y el vicepresidente del WEF en México, Carlos Herrera, coincidieron en que el confinamiento por el Covid-19 dejó secuelas importantes en las mujeres, tanto en el país como en el mundo, y tomarán aproximadamente 36 meses en revertirse.

Para Ferrari, "las mujeres fueron las primeras en perder o abandonar el trabajo y serán las últimas en recuperarlo y hay indicadores de violencia familiar, problemas de salud y abandono de la independencia financiera".

Afirmó que para regresar al nivel de participación que tuvieron las mujeres en 2019 se requerirán al menos tres años, pero hay una diferencia entre lo que sucede en el sector formal e informal de la economía.

Por una parte, hubo empresas que se dieron cuenta que se puede hacer trabajo a distancia. "El mundo de la virtualidad abrió un nuevo panorama y oportunidades que no se veían en los corporativos, en algunos que no dejaban a las mujeres trabajar en casa, pero ahora que ven que la productividad no se ve lastimada, deben de mantenerse" esta figura.

Otra situación que es necesario atender es que las mujeres deben repensar la distribución de las tareas del hogar entre los integrantes de la familia.

Aseguró que del 15 al 17 de junio se llevará a cabo la tercera edición del WEF en México y la segunda edición en Iberoamérica, ahora de manera virtual, con la idea de convertirse en una "plataforma que conecte a líderes con ciudadanos para que cuenten con herramientas que generen talento, oportunidades y conocimiento para empoderar a la mujer", consideró Ferrari.

Por su parte, Herrera explicó que con el confinamiento en muchos casos las mujeres tuvieron una sobre carga de trabajo, en el hogar y en la carga profesional, vio invadidos sus espacios, tiempo y tuvieron que responder de forma más acelerada e intensa.

Y añadió que también los jóvenes que fueron otro grupo vulnerable en medio de la pandemia ven un mundo distinto, con menos seguridades e independencia.

Explicó que para enfrentar esta situación "hay que generar condiciones públicas y privadas para que puedan generarse mejores situaciones para todos en lo laboral".

Comentó que se debe trabajar más en el ahorro, la diversificación y en la resiliencia "porque las pandemias y los momentos difíciles están a la vuelta de la esquina".