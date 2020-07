Telefonía móvil de Oxxo no se apega a la ley: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó que los servicios de telefonía móvil que ofrece la cadena comercial OXXO, bajo el nombre Oxxocel, presumiblemente no se apega a las leyes en la materia.

"La Profeco no cuenta con ningún contrato registrado a nombre de Oxxocel, lo cual es obligatorio para brindar el servicio a la población", expuso la Procuraduría.

La empresa ofrece navegación de internet de alta velocidad a través de 12 planes móviles, para lo cual el consumidor debe de hacer dos pagos, por una parte pagar el chip que tiene un costo de 29 pesos, además se paga la activación con un costo adicional.

Otro de los problemas que detectó la Profeco es que en el empaque del chip hay publicidad que se puede considerar como engañosa porque no se dice con claridad quien es el prestador del servicio.

"Se alerta a los consumidores para que tomen precauciones referentes a estos productos y servicios y con ello, evitar una posible afectación", dijo la Profeco.

En caso de quejas la Procuraduría pone a disposición los teléfonos 55 55 68 87 22 y el número 800 468-8722 o vía internet al correo quejastelecomunicaciones@profeco.gobm.mx