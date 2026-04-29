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Valores

Televisa triplica utilidad neta en el trimestre

Por El Universal

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
Televisa triplica utilidad neta en el trimestre

CIUDAD DE MÉXICO.- Televisa, la compañía de medios de comunicación más grande en el mundo de habla hispana, dio a conocer este martes sus resultados financieros del primer trimestre del año.

El grupo reportó una utilidad neta de mil 57.3 millones de pesos, el triple de los 331.5 millones que registró durante el primer trimestre de 2025.

"Este aumento reflejó principalmente un aumento de mil 247.9 millones en la participación en la utilidad de asociadas y negocios conjuntos; una disminución de 119.3 millones en otros gastos, neto; un aumento de 533.1 millones en la utilidad de operación antes de otros gastos, neto; y una disminución de 34.4 millones en impuestos a la utilidad", detalló Televisa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Las acciones de la compañía, que tiene de copresidentes ejecutivos a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, despidieron este martes sobre 9.93 pesos y significó una disminución de 3.2%, cuya capitalización de mercado alcanzó un valor de mil 500 millones de dólares.

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Los ingresos de Televisa fueron de 14 mil 512.5 millones de pesos en el primer trimestre de 2026, una caída de 3.1% en comparación con los 14 mil 973.6 millones del mismo periodo del año pasado.

"Esta disminución se debió principalmente a la reducción en los ingresos de los Servicios Satelitales, parcialmente contrarrestado por el crecimiento de los ingresos en los Servicios Residenciales y Empresariales", expuso la televisora.

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