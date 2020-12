Televisión gratis, tequila a 19 pesos y otras pifias del Buen Fin

Usuarios aprovecharon algunos errores en etiquetado, promociones y descuentos en los negocios de la República Mexicana para adquirir productos a muy bajo costo durante El Buen Fin 2020.

Un ejemplo de lo anterior sucedió en un Walmart ubicado en la Macro Plaza Estadio, en Morelia, Michoacán, donde se exhibieron botellas de tequila José Cuervo de 990 mililitros al precio de 19 pesos, es decir 11% menos de su valor real el cual era de 169 pesos.

Luego de la intervención de personal de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Profeco, el gerente de la tienda aceptó vender al precio exhibido a ocho consumidores un total de 81 botellas, ya que siete de ellos se llevaron 10 botellas y el octavo compró 11.

Otro caso ocurrió en un Soriana en Guadalajara donde, aprovechando una promoción de 3x2 en vinos y licores, y que dicha promoción no limitaba la cantidad de botellas a vender por persona, un cliente exigió que se le vendieran todas las botellas de whisky que había en existencia en la tienda.

Tras la intervención de personal de la Profeco, luego de que la tienda se negara a realizar la venta, el consumidor adquirió un total de 2 mil 340 botellas.

Un caso más ocurrió en un Centro de Atención a Clientes de Telcel en Iztapalapa, donde un cliente adquirió un celular con la promesa de que se le regalaría una pantalla de 32 pulgadas, sin embargo dicha promoción no aclaraba que se tenía que adquirir ciertos equipos Android con un plan tarifario y el cual debería durar ciertos meses.

Luego de la intervención de la Profeco, el comprador se llevó su equipo celular junto con la pantalla, tal y como decía la promoción, la cual solamente señalaba que al adquirir dicho aparato telefónico se obtendría el regalo.

En otra ocasión, en San Luis Potosí, un error en el etiquetado provocó que una mujer se encadenara junto a una motocicleta para exigir que se la vendieran en casi 14 pesos.

El incidente se registró en una tienda Walmart donde el etiquetado señalaba una rebaja en el precio de 19.990 a 13.990 pesos, por lo que se solicitó la intervención de personal de la Profeco para que atendiera el reclamo. Sin embargo, al no llegar a ningún acuerdo, se optó por colocar sellos en la zona del artículo en cuestión.

Fallan también las apps

El pasado viernes 13 de noviembre, a cinco días de haber iniciado el Buen Fin 2020, usuarios de redes sociales reportaron fallas en los servicios digitales de las aplicaciones de Citibanamex y BBVA, dos de los bancos más importantes del sistema financiero mexicano.

Lo anterior provocó la burla del empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Banco Azteca, quien en su cuenta de Twitter dijo que, en contraste, la aplicación de su banco se encontraba operando con normalidad.

"La app de Banco Azteca operando al 100%... como cada quincena, casual dándole el ejemplo a la competencia de cómo se hacen las cosas", escribió.

Ese mismo día, la aplicación móvil del banco Santander México también presentó una pequeña falla.