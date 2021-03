Telmex fijaría tarifas en grandes ciudades

En 10 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, Guadalajara, Toluca y Monterrey, así como otros 50 municipios del país, Telmex tendrá libertad para fijar las tarifas del uso de su infraestructura por parte de su competencia para el servicio de internet fijo.

La propuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para establecer criterios para determinar la libertad tarifaria de Telmex —como agente económico preponderante— señala que en 63 municipios podrá establecer precios por servicios mayoristas de desagregación.

De acuerdo con el documento elaborado por el regulador y puesto a consulta pública, dar mayor flexibilidad a la empresa telefónica generará mejores condiciones a los usuarios finales.

El análisis del IFT encontró que en el cuarto trimestre de 2013, Telmex tenía 71% del mercado de banda ancha fija y para el segundo trimestre del año pasado disminuyó a 48%.

Respecto a la competencia, en el mismo periodo Televisa pasó de 13% a 25% de cuota de mercado, Megacable aumentó 7% a 16% y Total Play de 1% a 10%.

A partir de esta información, el instituto concluye que desde la implementación de medidas de preponderancia se han mejorado las condiciones de competencia en banda ancha fija, "lo que ha permitido ampliar la oferta de servicios a los usuarios finales".

Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU), explica que el acceso al bucle local por parte de competidores significa que pueden dar servicios de telecomunicaciones directos al hogar o negocios al usar, contra un pago aprobado; la infraestructura de última milla desplegada por Telmex.

Para el director de The CIU esta decisión del regulador en telecomunicaciones va contra lo dispuesto en la Constitución, que obliga a que América Móvil cumpla ciertas medidas asimétricas.

"Desde The Competitive Intelligence Unit (The CIU) disentimos categóricamente de esta propuesta del IFT que lastimaría los mecanismos regulatorios compensatorios", destaca.

Por su parte, Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law (DPL), opinó que ya terminó la preponderancia en el segmento fijo.

"La realidad es que una decisión en materia de competencia económica derivada de la preponderancia en este instante está restringiendo la oferta de servicios en los municipios que son las unidades económicas de consumo de servicios de telecomunicaciones", detalló.

La consulta transparenta que se tiene una demanda no cubierta de servicios de telecomunicaciones y competencia convergente en prácticamente todos los municipios del país.

"El crecimiento de Megacable y de Izzi ha sido espectacular, particularmente derivado del artículo noveno transitorio de la ley de telecomunicaciones que les ha permitido comprar y adquirir empresas de televisión de paga sin necesidad de autorización de la autoridad", dijo Negrete.