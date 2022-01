Teme industria maquiladora por falta de energía y fuga de inversiones con reforma eléctrica

En, al menos, tres entidades del país hay carencia de energía eléctrica, insuficiencia que puede incrementarse de aprobarse la iniciativa de reforma eléctrica y, en consecuencia, se perderán inversiones, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Manuel Hernández.

Chihuahua, Querétaro y Baja California son estados en donde se registra carencia de electricidad, lo que en estos primeros meses del año pone en riesgo a miles de empleos, añadió en conferencia de prensa.

Además, muchas empresas necesitan certificados en los que demuestren que producen con electricidad proveniente de fuentes renovables y de no haberla limitarán sus inversiones. A todo ello se le suma el hecho de que se requerirán más subsidios para la producción de electricidad que hace Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"No vemos en un futuro que CFE sin inversión privada pueda subsistir de la manera que se quiere", y eso llevará al escenario de no fomentar inversiones porque no podrá ofrecerse electricidad, añadió Hernández.

"Actualmente están en riesgo, en lo que es el primer trimestre de este año, están en riesgo cerca de 70 mil empleos, esto en varios estados, no hay un monto que las empresas nos digan, pero vemos que si estamos generando 207 millones de dólares por día, estaríamos dejando de pagar en promedio 20 millones de dólares diarios de salarios por no crear esos empleos. Los estados afectados Chihuahua, Querétaro, Baja California y en Tamaulipas, en la parte del norte que está creciendo fuerte", expuso.

Los estados que más sufren por falta de energía eléctrica son Chihuahua, Querétaro y Baja California, lo que tiene relación con que no se ha hecho suficiente inversión en distribución ni en la capacidad de CFE, el punto es que a esas entidades llegan inversiones que no se pueden atender.

"Tenemos estados donde hay carencias de energía, y no podemos seguir creciendo, y no estamos generando empleos, tenemos otros estados donde conseguir energía no ha sido sencillo, hay ejemplos de empresas aeroespaciales, automotrices, que tiene problemas para poder cumplir con el certificado de emisiones de Co2 (Bióxido de carbono) para 2030. Eso nos genera un riesgo como país, donde la inversión deje de llegar y se empiece a retirar", añadió.

Bajo ese contexto, una aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica se empezará a recibir menos inversión y, en consecuencia, habrá menos empleo y menos dinero.

"Hay tres principales, uno es el estado de Chihuahua, Querétaro y Baja California, son los que más han estado sufriendo esta parte donde no existe energía. No se ha generado inversión en la distribución, y en la capacidad de CFE, entonces esos estados lo que ha sucedido es que la inversión está llegando, pero CFE no tiene infraestructura para recibir la energía disponible, y es donde entra el tema de quien invierte.

"Las empresas quieren llegar, sin embargo, no pueden hacerlo porque no hay energía, un ejemplo concreto, una empresa que necesita 2 mil 500 personas en un estado que está produciendo con diésel ha podido contratar 300 porque por la huella de carbono no puede contratar para no contaminar el ambiente", añadió.

Hernández consideró que el riesgo no es que solamente dejen de venir inversiones a México, sino que se fugue capital que ya está en el país.