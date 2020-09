Tenemos al peor gobierno en el peor momento: Coparmex

La crisis sanitaria y económica que se vive en el país muestra que a pesar de lo que se dijo durante el Segundo Informe de Gobierno, tenemos al peor gobierno en el peor momento, aunque hay algunos funcionarios valiosos, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.

El informe del segundo año de gobierno fue "un informe desangelado, pareció más mañanera de larga duración sin preguntas", dijo el líder del sindicato patronal.

Para De Hoyos lo que se esperaba que dijera el presidente eran propuestas para enfrentar la crisis económica y de salud pública, pero no hubo tales.

En resumen se trató de un informe "desapercibido o para decirlo de otra manera sin pena ni gloria, no hay planteamiento novedoso que merezca un comentario mayor".

En videoconferencia, De Hoyos Walther afirmó: "En este gobierno aunque la generalidad es muy mala, a diferencia de lo que dijo el Presidente hoy, sostengo que tenemos el peor gobierno en el peor momento, pero hay gente valiosa dentro de éste y con ella tenemos que construir".

Además, agregó que desde que inició el gobierno se registraron acciones tendientes a despreciar la inversión y aunque que hay profundos disensos entre el sector privado y la autoridad en los temas de mayor visibilidad pública, existe comunicación a otros niveles entre empresas y gobierno.

Expuso que el gobierno federal prefiere atender sus grandes obras y dejar sin apoyos a las microempresas o a los trabajadores, lo que muestra que "no está teniendo la capacidad para ordenar las prioridades de inversión acorde a los desafíos del país", añadió.