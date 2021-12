Tercer paquete de infraestructura no vio la luz en 2021

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que en 2021 se iba a anunciar el tercer paquete de obras de infraestructura del sector privado, terminó el año sin el lanzamiento de estas inversiones.

Desde la primera mitad de 2021, tanto el gobierno federal como representantes de la iniciativa privada, afirmaron que trabajaban en un tercer paquete de infraestructura, el cual se pretendió sumar a los dos anteriores por 68 obras equivalentes a una inversión de 525 mil millones de pesos. Sin embargo, el paquete quedó listo y en el escritorio de la autoridad.

"El tercer paquete está listo, estamos esperando que se nos dé una fecha para el anuncio, entonces ya está en manos total y absolutamente de la autoridad, nosotros ya respetamos el análisis de todos ellos, alienamos los intereses público y privado de cada una de esas inversiones", dijo en octubre pasado el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

Apenas en la segunda semana de diciembre, el líder de la máxima cúpula empresarial reiteró: "El paquete está listo desde hace varias semanas".

A principios de octubre, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, dijo que el tercer paquete de infraestructura solamente esperaba a que se le dieran los permisos para iniciar con las obras.

No obstante, los representantes del sector empresarial afirmaron que existe interés de invertir, pero las obras siguen en la cancha de la autoridad, en la Secretaría de Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O.

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, expuso que la Secretaría de Hacienda ya tiene la lista de las obras que se incluirán en el paquete de infraestructura y agregó "son proyectos que van avanzando", aunque dijo "no lo han anunciado".

En junio pasado, luego de una comida que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con representantes del Consejo Mexicano de Negocios, se le preguntó al mandatario del tercer paquete de proyectos de infraestructura y contestó: "si hablamos de eso...se reafirmó el deseo, la voluntad de trabajar juntos, de promover la inversión privada que es fundamental, no se puede desarrollar el país solo con inversión pública, se requiere de la privada y se llegó a un muy buen acuerdo".

El primer paquete de infraestructura se dio a conocer el 5 de octubre de 2020 y el segundo el 30 de noviembre de 2020, si bien se esperaba para la primera mitad de 2021 el anuncio de este tercer paquete de obras, está por concluir el año sin este anuncio.