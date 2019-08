Texcoco es un "proyectote", pero hay mil 600 más: Carlos Slim

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Carlos Slim reconoció que el aeropuerto de Texcoco es un "proyectote", sin embargo, dijo que existen mil 600 inversiones más.

El empresario fue cuestionado por un reportero que le preguntó si le gustaría que se retomara el proyecto en Texcoco, a lo que Slim respondió: "Eso ya lo dirá el futuro. No sé".

Ante esto, Slim Helú aceptó que dicha infraestructura es un "proyectote".

"Es uno de mil 600 proyectos, claro, es un proyectote, pero hay mil 600 proyectos de inversión, de infraestructura, de pura infraestructura. Entonces, hay un gran campo de inversión", expresó.

Por otra parte, Carlos Slim durante la "mañanera" sostuvo que es intrascendente si el país crece este 2019 porque confía en que los próximos años haya un crecimiento económico, ya que hace falta una inversión masiva en los más de mil 600 proyectos del gobierno federal.

"Estoy convencido de que vamos a crecer bien y pronto. No creo que este año crezcamos o no crezcamos, es intrascendente. Sino que los proyectos ahí están", destacó el empresario.

Por último, celebró el acuerdo alcanzado con la CFE y las empresas de gasoductos porque eso permitirá a México tener acceso al mercado de gas más barato del mundo.