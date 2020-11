Tiendas anuncian que habrá ofertas diferentes durante el Buen Fin 2020

El primero de los 12 días de El Buen Fin en algunos centros comerciales inició con buscadores de ofertas y por la mañana se observó gente con varias bolsas en las manos.

Ante esto, las promociones no serán las mismas del 9 al 20 de noviembre, sino serán diferentes a lo largo de las casi dos semanas o por tiempo limitado, coincidieron empleados de tiendas.

En un recorrido que hizo EL UNIVERSAL por centros comerciales, encontró poca afluencia de gente y ofertas cuya duración puede terminar antes de que acabe el evento porque se incluyen leyendas como "hasta agotar existencia".

Julio, quien es encargado de una tienda de una cadena de ropa, explicó que cada semana se cambiarán las ofertas, por lo que recomendó a los clientes "darse vueltas por la tienda porque se cambiarán promociones y ofertas".

"La gente viene a comprar a pesar de que El Buen Fin inició en un lunes e incluso hubo quienes desde el domingo llegaron a preguntar por las ofertas", añadió.

Sin embargo, aseguró, no puede estimar qué tanto se venderá con respecto a otros años porque esta edición es mucho más larga y las ofertas serán distintas cada día o semana y ni los empleados saben qué promoción se presentará al día siguiente.

Tal y como lo planearon las autoridades y el sector privado, por la mañana hubo baja afluencia de personas por los centros comerciales, pero por las tardes se observó un incremento notable.

Rocío, vendedora de una tienda de ropa para mujer, dijo que "hubo más gente que la habitual en un lunes normal" y explicó que las clientas buscan ofertas atractivas.

Por su parte, Juan y Julio, quienes buscaban una estufa, aseguraron que no encontraron descuentos tan atractivos como los que esperaban, pues además de meses sin intereses pensaban en pagar al menos un 20% menos de descuento.

Por ser lunes, era común ver más adultos que niños, algunos con bolsas y otros sin nada, solo viendo los aparadores o estantes en búsqueda de alguna oferta.

Alfredo, un comprador, dijo que buscó en internet un producto que estuvo la semana pasada, pero ya no está en existencia, e incluso la página de una tienda departamental se pasmó, así que fue a la tienda, sin embargo, le dijeron que físicamente no lo tienen en inventario, que debe comprarlo online.

Por los pasillos se observaron ofertas, por la tarde afuera de los centros comerciales se observaron filas de carros para ingresar a los estacionamientos, pero de acuerdo con el sector empresarial, será un Buen Fin distinto porque no todos los consumidores tienen el mismo nivel de ingresos que antes de la pandemia.