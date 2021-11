Tiendas, sin inventario en refrigeradores, estufas y lavadoras

Aunque el sector privado negó tener problemas de inventario, en la realidad algunos modelos de productos de línea blanca no estuvieron disponibles e incluso se vendían los de exhibición durante este fin de semana en el Buen Fin.

La Concanaco admitió que en algunos modelos de ciertas marcas pudo encontrarse falta de producto, pero en ciertos casos determinados.

En un recorrido por distintas tiendas de autoservicio y departamentales encontró leyendas sobre todo en productos de línea blanca como refrigeradores, lavadores y estufas como: "producto agotado", "entrega futura", "sin saldos", "única pieza" o solamente ofrecían el de exhibición.

Yolanda R., empleada de una de las tiendas, dijo que no había inventarios de ciertos modelos y que ya no habría más de determinados modelos de producto, lo que aplicaba en lavadoras, estufas y refrigeradores. Añadió: "No hay inventarios, pero podemos vender el producto en exhibición".

En el recorrido, empleados de tiendas contestaban con la siguiente frase "si lo tenemos en existencia, la entrega se realizará en la siguiente semana o a principios de diciembre".

Tiendas niegan desabasto en BUEN FIN 2021

Sin embargo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales negó el hecho, desde dos semanas antes.

Aunque el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Héctor Tejada Shaar admitió que eso se pudo presentar en algunos modelos y marcas.

Aseguró: "No nos han reportado nada (de desabasto), no hemos recibido ninguna notificación oficial de que haya pasado esto, en alguna marcas puede haber escasez y por eso promovemos el consumo de artículos mexicanos".