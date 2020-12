Tiendas suspenden venta de juguetes y ropa por Covid

Usuarios de redes sociales se inconformaron porque cadenas de autoservicio de la Ciudad de México suspendieron la venta de juguetes y ropa en sus tiendas del 22 de diciembre al 11 de enero, para evitar aglomeraciones debido al semáforo rojo.

En algunas imágenes publicadas en redes sociales se puede observar que la sección de juguetería de cadenas como Walmart México y Chedraui está cerrada con cintas amarillas, debajo de las cuales hay letreros que anuncian las nuevas medidas.

El aviso que indica: "Por disposición oficial la venta de juguetes, ropa, calzado y muebles quedará suspendida a partir del 22 de diciembre reanudando su venta el día 11 de enero a partir de las 7:00 am. Agradecemos su comprensión".

Hasta el momento ninguna de las tiendas se ha pronunciado oficialmente.

Las autoridades capitalinas han señalado que la implementación de esas medidas es responsabilidad de cada cadena comercial. En el semáforo rojo no se contempla como actividad esencial la venta de juguetes.

Sobre la prohibición de venta de juguetes y ropa en las tiendas de autoservicio, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que no hay ninguna disposición oficial para la prohibición.

"Todas las tiendas de autoservicio en donde se comercialicen productos considerados como esenciales podrán vender también otras mercancías. Esta Secretaría está revisando todas las condiciones para que no exista competencia desleal", indicó la dependencia.

Agregó que la operación de estos establecimientos únicamente está sujeta al cumplimiento de todas las medidas sanitarias aplicables, incluyendo el aforo máximo que deben respetar.