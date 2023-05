Tipo de cambio que favorece al peso afecta a exportadores, asegura Concamin

A-AA+

BAHÍA DE BANDERAS, Nay., mayo 18 (EL UNIVERSAL).- El actual tipo de cambio, de más de 17 pesos por dólar, resta competitividad a los exportadores mexicanos y alienta la importación, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber.

"El tipo de cambio nos afecta a los industriales. Un tipo de cambio que favorece al peso nos convierte en poco competitivos a los mexicanos para la exportación y un tipo de cambio más elevado nos hace más competitivos", dijo.

Durante el Encuentro Nacional de Industriales 2023, el líder de la Concamin dijo que aunque no han cuantificado las afectaciones hay manufacturas que se ven más impactadas por esta situación.

"Hay una afectación en las exportaciones sobre todo en los sectores sensibles, como la industria del vestido, la industria del calzado. Son Industrias que tienen que ir a vender y a promover, y si regreso con un cliente a subir los precios nos van a dejar y se irán a China a comprarles".

Al bajar la paridad peso-dólar se aumentan las importaciones tanto de bienes finales como de insumos de otros países, "entonces dejamos de tener contenido nacional y consumo nacional. Ese es el efecto, entonces el que fabrica piezas para televisiones, autos o lo que sea, mejor lo importa de China, en lugar de (comprarle) al mexicano de aquí de la esquina, porque está más caro su producto".

Abugaber expuso que lo mejor sería tener un tipo de cambio peso-dólar de 19 pesos por divisa verde, porque no es conveniente ni muy bajo ni muy alto.

"No hay un dato claro de cuánto podemos soportar, porque cuando hubo un dólar más alto estaba el riesgo de inflación y hubo costos arriba. Proveedores subiendo precios porque somos dependientes de la importación, tristemente", explicó.