A-AA+

El pasado 19 de julio, iniciaron las vacaciones de verano, donde muchas familias aprovechan para salir de viaje y disfrutar el periodo.

Ante ello, es importante que, al transportarse en auto, se sigan algunas recomendaciones para poder viajar de forma segura.

7 tips para viajar de forma segura en carretera

Siguiendo los siguientes consejos, puedes ayudar a asegurar un viaje por carretera seguro y agradable:

Verifica el estado del vehículo

Los principales desperfectos son sistemas averiados de frenos, fallas eléctricas, de dirección o suspensión. Antes de salir, revisa el correcto funcionamiento de las luces altas, bajas, direccionales así como de las intermitentes o las luces de emergencia y las condiciones de la llanta de refacción.

Equipaje seguro

Si tu carro tiene canastilla de viaje, asegúrate antes de arrancar de que esté bien cerrado y perfectamente asegurado, así evitarás un accidente. En caso de que uses sólo la cajuela, toma la precaución de la que la carga esté distribuida de forma correcta y equitativamente.

Previo al viaje

Consulta las rutas por las cuales vas a viajar, para evitar contratiempos que retrasen y dificulten tus vacaciones. Sobre todo, es importante que revises si la ruta no presenta contratiempos como cierres, derrumbes o problemas de orden público y consulta los recursos que tienes en carretera en caso de una emergencia (hospitales, hoteles, estaciones de servicio, etc.).

Llantas grabadas

Aunque parezca obvio, es fundamental revisar las llantas, pensar que la llanta necesita un cambio cuando está lisa es falso, los grabados deben tener al menos todavía 2.5 mm de profundidad que es el límite de vida para circular de forma segura, de lo contrario traemos un peligro potencial en el auto.

Rota las llantas

Si ya tienes tiempo con tus llantas y vas a viajar en carretera cámbialas de posición, las de atrás para adelante y viceversa, igualmente cambiarlas de lado, con esto aseguramos que nos den el máximo kilometraje ya que en cada posición se desgastan diferente.

No sólo redondas y negras

Verifica que tu vehículo use las llantas correctas, los puntos más importantes a tomar en cuenta son la medida, la capacidad de carga, y finalmente, el inflado correcto. Puede resultar que tengas la medida correcta pero que esté mal la capacidad de carga. También busca de acuerdo a tus hábitos y preferencias, ya existen para aquellos que les gusta manejar rápido y requieren una respuesta rápida, así como para quienes prefieren manejar más tranquilos. Las especificaciones puedes encontrarlas en la parte interna de la tapa de la gasolina, en la chapa de las puertas del lado del conductor así como en el manual de tu automóvil.

Empieza el viaje

Mucho cuidado con los adelantamientos que realizas en la vía. Hacerlos de forma imprudente puede ser bastante peligroso para ti, para los otros ocupantes del vehículo y demás agentes de la vía. Enciende las luces y baja la velocidad mientras llueva. Conserva la distancia de frenado con los vehículos que te anteceden, pues puedes ocasionar un accidente si no frenas a tiempo.