Toallas húmedas para bebé, con buena calificación: Profeco

La calidad de las toallitas húmedas para bebé llevó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) una calificación de entre bueno a excelente a 46 productos de 31 marcas de dicho producto, aunque encontró algunas leyendas que no resultan ciertas.

En general la totalidad son seguras para el cuidado y limpieza de la piel, ya que 15 marcas tuvieron calificación Excelente; 28 Muy buena, 2 Buena y 1 Suficiente. Las marcas Biobaby y Chicolastic estuvieron en "Buena" y, Cariñositas en Suficiente.

El Laboratorio Nacional de la Profeco analizó la resistencia y elongación, actividad microbiana, humectación y pH, además de que se comprobó que la actividad fuera veraz.

Las marcas BioBaby y Dody's mienten en cuanto a que la etiqueta dice que no contienen alcohol, pero en realidad si lo tienen. WaterWipes tiene una leyenda en inglés que dice que son las toallas más puras del mundo y no hay información que la soporte.

De acuerdo con los resultados del análisis que se publicó en la Revista del Consumidor, Chicolastic Classic dicen ser las únicas hechas con algodón cuando existen otros que también contienen algodón. Cariñositas con extracto de miel no inhiben la actividad microbiana, a pesar de ofrecer esa propiedad.

"Entre las recomendaciones de uso de estos productos, la Procuraduría aconseja sacar la toallita de manera firme pero suave; girar el empaque una vez por semana para que el líquido que las humecta también hidrate las que se encuentran en la parte superior, y no desecharlas en el inodoro para evitar que se taponee", explicó.