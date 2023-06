Toma en cuenta estos tips para elegir un buen protector solar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL). - La tercera ola de calor por la que atraviesa el país ha activado la Alerta Naranja en al menos 10 alcaldías de la Ciudad de México, es por ello que el cuidado de la piel debe ser tan importante como la hidratación.

El bloqueador no sólo protege la piel de los rayos ultravioleta, sino que también ayuda a evitar daños a largo plazo. Incluso Hugh Jackman, actor que protagonizó "Wolverine", recomienda el uso de éste ya que le detectaron carcinomas que son variantes del cáncer de piel a consecuencia de no usar protector solar.

Este martes 13 de junio, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó mediante una publicación de Twitter que habrá temperaturas de 45 grados en Nuevo León y Tamaulipas, mientras que la Ciudad de México llegará a una máxima de 30 a 35 grados Celsius.

Sin duda, el calor será intenso estos días y la protección de la piel es primordial para evitar daños en la misma, por esta razón te damos algunos consejos para elegir un buen protector solar.

¿Qué es el SPF (Factor de Protector Solar) y cómo elegir el mejor? Lo ideal es que el SPF o Sun Protection Factor (Factor de Protección Solar), sea alto. De acuerdo con un artículo de la BBC, cuanto más alto sea el SPF; más largo es el periodo que te puedes exponer al sol.

De igual forma mencionan que la Asociación Británica de Dermatología, indica que un filtro solar de índice 15 protege en un 93%, los de SPF30 protegen en un 97%, y los de SPF50 protegen 98%, pero cuando llegan a 100 o por encima, ya no pueden proteger más.

De amplio espectro. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), sólo los productos que tienen en la etiqueta "amplio espectro", son los que protegen contra los rayos UVA y UVB.

Resistente al agua. Según la FDA un protector solar resistente al agua puede durar poco más de una hora en la piel tras haber estado en contacto con el agua, mientras que otros sólo duran alrededor de 40 minutos. Esto es ideal si estás en la playa o en alguna alberca.

Asimismo, es recomendable volver a aplicarlo cada dos horas o después de cada baño en la piscina o el mar.

Tampoco debes olvidar aplicar el protector 30 minutos antes de salir de casa, esto le dará oportunidad a la piel de absorber el producto.

Otra forma de cuidar tu piel, además del uso de protector solar, es cubriéndola con mangas largas, pantalones, un sombrero y gafas de sol.