Tope a comisiones llevará a Afores con menos recursos a la quiebra

El presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Bernardo González, advirtió que, de aprobarse, el tope al cobro de comisiones que se mantiene en la propuesta de reforma al sistema de pensiones podría provocar la quiebra de las administradoras con menos recursos.

"Vemos absolutamente innecesario que se agregue este párrafo que transgrede la ley y genera que varias Afores privadas pudieran quebrar si se implementa de manera inmediata por el impacto que representa, lo que resultaría en un mercado menos competitivo", explicó el directivo.

En conferencia de prensa, González reiteró que aplicar este límite al cobro que hacen las Afore a los trabajadores por manejar sus ahorros para el retiro representaría un control de precios que reduciría los ingresos de las Afores para enfrentar sus gastos.

"Si esas pérdidas son lo suficientemente grandes, pueden acabar en no poder enfrentar estos gastos", explicó.

El directivo dijo que las Afores mantienen su compromiso de seguir reduciendo el monto que cobran en comisiones, actualmente ubicado en 0.98%, y que las administradoras que manejan menores recursos, pese a tener un volumen importante de trabajadores son Coppel, Inbursa, Invercap y Afore Azteca.

"Esperamos que sí haya una discusión en el tema de las comisiones. Nosotros seguimos comprometidos en lograr los estándares internacionales a más tardar en el 2024", añadió.

El presidente de Amafore comentó que por ahora se tiene la expectativa de que la propuesta de reforma al sistema de pensiones se apruebe en el actual periodo legislativo y que sea considerada prioridad tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como por el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

"Los legisladores tienen pensado hacer un Parlamento Abierto en el que estarían convocando a diversos actores para que den su opinión sobre la reforma. Esperamos poder dar a conocer nuestra opinión", dijo.

Retiros por desempleo no son foco rojo

Ante los máximos históricos en retiros parciales por desempleo que se han registrado durante 2020, por un monto acumulado superior a 16 mil millones de pesos, el presidente de Amafore explicó que representan apenas 0.4% del total de recursos administrados por las Afore.

"Cuando empezó la pandemia, pronosticamos que un millón y medio de trabajadores realizarían retiros provocados por la pandemia. Ese monto no es significativo de los más de 4.4 billones de pesos que administran las Afores, no pone en riesgo a ninguna de las administradoras", dijo.

El directivo reconoció la importancia de que los trabajadores puedan disponer de estos recursos de su ahorro para el retiro en un momento de crisis económica y desempleo como se vive en la actualidad.

"Este ha sido un apoyo monetario que no encuentran en ningún otro lado. Es su dinero y ha podido ser utilizado por un millón y medio de personas", explicó.