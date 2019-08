Toyota ajusta expectativa de ventas para 2019

Para este año, Toyota tiene la expectativa de comercializar más de 100 mil vehículos en el mercado mexicano, una previsión 10 mil unidades menor a las esperadas, debido a las condiciones de mercado.

No obstante, la automotriz ha mantenido su participación de mercado y en julio, sus ventas se incrementaron 14%.

"El año pasado, la industria cayó arriba de 6% y en lo que va del año, ha caído 6.4%. Tuvimos que ajustar nuestro plan de ventas de acuerdo al mercado, pero en julio tuvimos un gran mes y si miramos el desempeño de Toyota al día de hoy, hemos disminuido solo 2.6% las ventas", explicó Tom Sullivan, presidente de Toyota Motor Sales de México.

El año pasado, Toyota comercializó 108 mil 761 vehículos en el país, sumando 5 años consecutivos de crecimiento.

Sus modelos más vendidos son Hilux, Rav 4, Yaris, Avanza y Hiace, aunque también una buena parte de su crecimiento corresponde a autos híbridos.

En 2018, Toyota comercializó 11 mil 500 híbridos, el equivalente al 10% de sus ventas totales.

Y en lo que va del año, han vendido 7 mil 500 híbridos, por lo que esperan incrementar las ventas en este segmento entre un 3 y 4% durante 2019.

Guillermo Díaz, director de operaciones de Toyota, comentó que para que se masifique la venta de híbridos en el país, se requieren más incentivos gubernamentales.

"En otros países hay bonos en efectivo en la compra de un vehículo híbrido, existen tasas de IVA mucho más bajas. Es una idea que hemos compartido con las autoridades de que se les cobre 10% de IVA a este tipo de vehículos, creo que todos podríamos vender más".

"Ya existen tarifas especiales para los segundos pisos, pero mientras más acciones nos apoyen las autoridades, todas las armadoras podríamos vender más vehículos híbridos y contribuir a bajar la contaminación de la ciudad", indicó.

Flotillas

Una menor compra de flotillas por parte del gobierno también afectó la venta de vehículos de Toyota.

El año pasado, 13% de las ventas de la compañía correspondían a flotillas, pero este año la participación bajó a 8%.

"Consideramos que no somos muy flotilleros, estamos enfocados todos nuestros esfuerzos en retail, sin embargo, no podemos dejar de atender las flotillas. De hecho tenemos vehículos muy flotilleros como Hilux".

"Este año debido a que el gobierno cerró las compras de flotillas, tanto gobierno como proveedores han bajado sus compras", explicó.

Referente a las tasas de interés, Toyota agregó que si el Banco de México reduce la tasa de referencia, ellos también podrían hacer un ajuste a la baja en sus tasas de interés para impulsar el mercado.

Hacia finales de año, la compañía pondrá a la venta en nuevo deportivo Supra, así como las nuevas versiones de Tacoma y Highlander.