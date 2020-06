Trabajadoras del hogar podrán tramitar créditos hasta el 15 de junio

La directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Norma Gabriela López Castañeda, informó que el plazo para tramitar un crédito solidario para trabajadoras del hogar y trabajadoras independientes concluye el próximo lunes 15 de junio.

López Castañeda, quien acudió a la conferencia vespertina en Palacio Nacional en representación de Zoé Robledo, indicó que suman ya 9 mil 202 solicitudes en trámite.

"Son 6 mil 127 solicitudes de personas trabajadoras independientes y 3 mil 75 de personas trabajadoras del hogar, prácticamente el doble estaría siendo ya el universo de personas trabajadoras independientes", detalló.

La funcionaria indicó que un 54% de los solicitantes del apoyo son hombres y el 46% son mujeres. Y sobre el rango de edad, dijo que en el caso de trabajadores independientes era entre 50 y 60 años, con respecto a las trabajadoras estaba en un rango de entre los 41 y 50 años de edad.

La directora de Incorporación también expusó sobre los trámites digitales que pueden llevar a cabo los patrones como el alta patronal, la inscripción en el Seguro de Riesgos de Trabajo, las altas y bajas de los trabajadores, modificaciones salariales, disponibles en línea.

Aseguró que para ingresar al IMSS Digital -disponible en el portal del Instituto-, requiere la FIEL en el caso de personas físicas o personas morales que no estén sujetas a un régimen especial; sin embargo, en el caso del régimen de incorporación fiscal y en el caso de las sociedades simplificadas, se ingresa con la CURP.

Otros datos que se requieren son RFC, CURP, datos del centro de trabajo y la clasificación de la empresa. Además, se debe contar con los comprobantes de domicilio, el poder notarial de la persona que se va a registrar ante el IMSS, la escritura pública. En el caso del Régimen de Incorporación Fiscal no se solicita esta documentación.

Y ya como resultado de este trámite se obtiene el Registro Patronal y la Tarjeta de Identificación. Una vez con el Registro Patronal, se transmiten los movimientos afiliatorios, es decir, registrar a los trabajadores para generar su Número de Seguridad Social.

"Una vez que tenemos estos datos y la CURP, pues entonces ingresamos nuestro movimiento afiliatorio a través de IDSE, que se llama IMSS desde tu empresa, para esto no necesitamos ingresar algún documento adicional simplemente contar con esta información. Y el resultado pues ya es la constancia del movimiento afiliatorio", señaló López Castañeda.

Agregó que que en la "nueva normalidad" es importante saber si la empresa tiene o no riesgos de trabajo, esto dependerá el monto que se cubra de este seguro.

Para ello, se debe identificar la clasificación que tiene la empresa -el IMSS tiene cinco clases-, que va desde la que se asocia a un menor riesgo de los trabajadores, hasta la que tiene mayor riesgo que es la uno a la cinco.

Entre mayor sea el riesgo de la empresa, es mayor es el porcentaje que se paga del seguro de riesgos de trabajo y si el riesgo va disminuyendo, la prima se va a justando año con año.

"Es muy importante que nos fijemos en cuál es la actividad en que se asocia el riesgo de nuestros trabajadores y entonces no tengamos esta afectación más adelante", concluyó la funcionaria.