Trabajadores de Audi en Puebla inician paro de brazos caídos

Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (SitAudi), cuya planta se encuentra en el municipio poblano de San José Chiapa, iniciaron un paro de brazos caídos en protesta por la reducción de trabajadores en diversas áreas de producción.

Los empleados de la empresa armadora además, acusaron a la compañía de una sobre carga de trabajo, un plan muy agresivo de reducción de personal y la falta de entrega de insumos, como uniformes.

"El paro de Brazos Caídos inicia el día de hoy lunes 16 de agosto del 2021 a partir de las 8:45 am, por lo tanto te pedimos que permanezcas en tu lugar de trabajo y sólo dejes de laborar. Los representantes sindicales estarán presentes en las áreas de trabajo", pidió la organización gremial.

La armadora de autos Audi en Puebla cuenta con una plantilla laboral de cinco mil 200 colaboradores.

El sindicato reveló que han sostenido reuniones con representantes de la empresa, donde han expresado su inconformidad con las optimizaciones de personal (reducción de trabajadores sindicalizados en las áreas de trabajo) que han estado implementando.

La decisión de Audi, expuso el SitAudi, implica una sobre carga de trabajo y que junto con Ingeniería Industrial quieran seguir realizando de manera forzosa.

"Nos han presentado un plan muy agresivo de reducción de personal con el cual no estamos de acuerdo.

La Empresa ha argumentado que es su derecho por Reglamento Interior de Trabajo mover y reducir a los trabajadores de sus áreas actuales", acusó.

Por ello, en respuesta, el sindicato representantes de los trabajadores también exigieron que sean respetados los derechos de todos sus agremiados, entre ellos la entrega de 3 juegos de uniformes que marca el Reglamento Interior de Trabajo y que no les han proporcionado en lo que va del año 2021.

"Alto total a las agresivas optimizaciones de personal sindicalizado!!! no a la reducción de personal en sus áreas de trabajo", demandó SitAudi.