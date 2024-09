Trabajadores de fábrica de Boeing inician huelga

Seattle.- Los trabajadores de montaje de aviones se declararon en huelga el viernes en las fábricas de Boeing en Washington, Oregon y California después de que los miembros del sindicato rechazaran por abrumadora mayoría un contrato provisional que habría aumentado los salarios un 25% en cuatro años.

El paro, en que participaron 33,000 maquinistas, no interrumpirá los vuelos comerciales de forma inmediata, pero se anticipa que paralice la producción de los aviones más vendidos de Boeing, lo que supone otro revés para una empresa que ya se enfrenta a una reputación dañada.

La huelga comenzó menos de tres horas después de que la rama regional de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM, por sus siglas en inglés) dijera que el 94.6% de los trabajadores con derecho a voto había rechazado la recomendación de su comité de negociación de aprobar el contrato propuesto y el 96% había apoyado la huelga.

Poco después de medianoche, los trabajadores se plantaron frente a la fábrica de Boeing en Renton, Washington, con pancartas en que se leía: “Contrato histórico para nada” y “¿Has visto los malditos precios de la vivienda?” Sonaban bocinas de coches y un estéreo portátil reproducía canciones como “We’re Not Gonna Take It” de Twisted Sister y “Look What You Made Me Do” de Taylor Swift.

Los maquinistas en huelga ensamblan el 737 Max, el avión de pasajeros más vendido de Boeing, junto con el 777 y el 767 de carga.

La actual huelga será un desafío más para el nuevo director general, Kelly Ortberg, quien hace seis semanas recibió el encargo de enderezar el rumbo de una firma que ha perdido más de 25,000 millones de dólares en los últimos seis años.