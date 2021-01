Trabajadores de Interjet se van a huelga

Los trabajadores sindicalizados de Interjet afiliados a la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) decidieron por mayoría de votación estallar la huelga de la aerolínea, a partir de este viernes.

A la fecha, a los trabajadores se les adeudan 4 meses de sueldo, 6 meses de vales de despensa, aguinaldo y fondo de ahorro de 2020.

Además del pago de los créditos de Infonavit, Fonacot, aportaciones al IMSS y entero de impuestos, todos retenidos y no enterados a las Instituciones antes mencionadas, detalló la Sección 15, en un comunicado.

"Ante el paro total de operaciones y ante la posibilidad de saqueos, la mayoría de los trabajadores sindicalizados (62%), que ejercieron su voto, determinaron que se continúe con el procedimiento de huelga para preservar los pocos o muchos bienes que tenga la aerolínea para poder liquidar o cobrar sus legítimos derechos como son salarios, prestaciones e indemnizaciones", señala el comunicado.

Desde diciembre Interjet canceló todos sus vuelos y comunicó la suspensión indefinida de sus operaciones a consecuencia de falta de recursos económicos.

Los trabajadores destacan que no hay aviones que volar ni un plan real de negocio para seguir operando.

La última posibilidad de que la empresa siguiera volando, agregaron, era llegar a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para negociar su deuda y así poder recibir créditos bancarios, pero lamentablemente, eso no fue posible.

"Los trabajadores de Interjet han demostrado en todo momento su interés de que la fuente de empleo subsista, laborando regularmente con el único objetivo de dar servicio a los clientes, salvaguardando las operaciones y buscando su viabilidad, aún y cuando desde el mes de septiembre pasado dejaron de recibir salarios y prestaciones", indicó la Sección 15.

Interjet emplea 5 mil trabajadores cuyas familias quedan sin empleo, sin sustento y con deudas.