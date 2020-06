Trabajadores de la construcción podrán tener un "Permiso Covid-19"

Como parte de las acciones para reanudar gradualmente sus actividades, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y el IMSS, podrán dar un "Permiso Covid-19" a aquellos trabajadores que presenten síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández, el "Permiso Covid-19" es una incapacidad temporal para que el trabajador que tenga síntomas pueda recibir un subsidio económico para quedarse en casa.

Se le llama permiso porque no lo extiende un médico.

De esta manera, si algún miembro de la Canadevi identifica a un trabajador con síntomas respiratorios en su filtro de entrada a las obras o proyectos, se le podrá tramitar el permiso para que pueda ir a hacerse la prueba PCR para saber si tiene o no la enfermedad.

"En la medida en la que ustedes puedan usar este recurso y garantizarles a los trabajadores que no van a perder su empleo, que pueden tener esta incapacidad temporal, va a ser muy bueno", dijo Hernández.

Este permiso es otorgado por el IMSS durante este periodo de contingencia a través de la app IMSS Digital, para trabajadores afiliados al Instituto con síntomas de la enfermedad.

El permiso ampara la ausencia del trabajador de su centro de trabajo hasta por 14 días, determina el descuento de las cuotas obrero-patronales, permite el pago del subsidio por parte del IMSS y se tramita una sola vez.

De ser autorizado el permiso, el trabajador recibirá una notificación en su correo electrónico y deberá reenviarlo a su empleador para evitar salir de casa o acudir a su unidad médica.

Esta medida se dio a conocer durante una reunión virtual entre funcionarios del IMSS y la Canadevi para coordinar el reinicio de operaciones del sector a partir de este 1 de junio.

La Canadevi informó que está realizando una serie de acciones para garantizar el retorno seguro a las actividades, empezando con el desarrollo de la "Guía para la capacitación del retorno saludable, gradual, ordenado y cauto al trabajo del sector vivienda", diseñada con el apoyo de una empresa con certificaciones internacionales y experiencia en protocolos de seguridad e higiene en obras.

La guía da pie al diseño de los protocolos estatales, colocándola como base para que las delegaciones la puedan adaptar a las disposiciones que cada entidad ha pronunciado.

Asimismo, se están impartiendo cursos de capacitación a nivel nacional con materiales basados en las normas que dicta la Secretaría del Trabajo.

"Estamos haciendo ejercicios con las empresas para que identifiquen y asignen al personal que estará a cargo del seguimiento del cumplimiento de estos protocolos", dijo el director general de Canadevi, Daniel Morales, en un comunicado.

El sector de la vivienda emplea a 2 millones de trabajadores en el país.

El pasado 14 de mayo se declaró a la construcción como actividad esencial, por lo que puede retornar a sus labores a partir del 1 de junio.