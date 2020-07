Trabajo doméstico, marcado por informalidad y bajos salarios: Inegi

El trabajo doméstico en México se encuentra concentrado en la informalidad, los bajos salarios y la precariedad, además de ser una actividad realizada principalmente por las mujeres, revela información publicada por el Inegi a propósito del Día Internacional del Trabajo Doméstico a celebrarse este miércoles 22 de julio.

En México se estiman 2.5 millones de personas de 15 años y más ocupadas en el trabajo doméstico remunerado; estas representan 4.5% de la población ocupada en el país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 2019.

El trabajo doméstico remunerado es una de las ocupaciones con mayor proporción de empleo informal. Con los resultados de la ENOE 2019 se estima que 2.4 millones de personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado, lo está de manera informal.

De ellos, 92.5% son asalariados informales, 3.1% son trabajadores informales por cuenta propia y 1.0% son trabajadores informales con percepciones no salariales.

Asimismo, el trabajo doméstico remunerado es una ocupación mayormente femenina: 2.2 millones de mujeres de 15 y más años ocupan 87.7% de los puestos de trabajo, principalmente realizando actividades de limpieza y orden en casas particulares (85.6%) y de cuidado de personas (10.2 por ciento).

Estas dos ocupaciones agrupan 95.8% de todas las trabajadoras domésticas remuneradas, el resto se distribuye en lavanderías domésticas (3.0%) y planchadoras, cocineras domésticas y vigilantes (1.1 por ciento).

De las mujeres ocupadas en el trabajo doméstico 47% tiene percepciones de hasta un salario mínimo, en tanto que en los hombres la proporción es de 27.0 por ciento.

Mientras que 4.7% de los hombres ocupados en el trabajo doméstico se encuentran en un rango de ingresos de tres salarios mínimos o más, únicamente 1.5% de las mujeres alcanzan en este nivel.

Se estima que 73.8% de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado no cuentan con prestaciones laborales, situación mayormente presente en las mujeres, pues 75.0% de ellas no tiene ninguna prestación laboral, en tanto que en los hombres la proporción asciende a 64.9 por ciento, de acuerdo con los resultados de la ENOE, para el cuarto trimestre de 2019.