Tras 4 años de litigios, México gana a Eutelsat: evita pagar 120 mdd

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 16 (EL UNIVERSAL).- Luego de más de cuatro años de litigios entre la empresa francesa de telecomunicaciones, Eutelsat y el gobierno mexicano, un tribunal internacional determinó que México tiene la razón por lo que no debe pagar el monto que reclama la firma.

La Secretaría de Economía dio a conocer que el tribunal de arbitraje resolvió que México sí cumplió con sus obligaciones emanadas del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), por lo que no tiene que pagar los 120 millones de dólares que reclamó Eutelsat.

El caso empezó en julio de 2017 cuando la empresa Eutelsat presentó una solicitud para someter una reclamación contra el gobierno de México. En 2014 Eutelsat adquirió el 100% del capital accionario de la empresa SATMEX con lo cual se convirtió en titular de las concesiones que tuvo SATMEX. Eutelsat reclamó presuntos actos arbitrarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ello porque la dependencia "se negó a reducir la Capacidad Satelital Reservada al Estado contenida expresamente en sus títulos de concesión relativa a la capacidad satelital gratuita a favor del Estado mexicano".

Ante esa determinación "Eutelsat alegó que México afectó sus expectativas legítimas de inversión, no le otorgó un trato justo y equitativo; y la trató de manera discriminatoria en comparación con el trato otorgado a otras empresas en el sector". Reclamaciones que el tribunal arbitral desestimó, así que como parte del laudo condenó a Eutelsat al pago proporcional de costas y gastos del arbitraje que realizó el gobierno mexicano. Este litigio estuvo a cargo del CIADI, del Banco Mundial, mientras que por la parte de México se encargó de llevarlo la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, perteneciente a la Subsecretaría de Comercio Exterior.

La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, dijo que este arbitraje se ganó "gracias al arduo trabajo de las y los abogados de la subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía hemos ganado en un tribunal internacional un caso inversionista-Estado" y agregó que es el tercer laudo favorable al gobierno mexicano.