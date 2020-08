"Tras 5 meses de crisis, ya se recupera la economía", asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que después de cinco meses de pérdidas de empleos por la crisis sanitaria, la economía formal ha comenzado a recuperarse y en los primeros días de agosto se han creado casi 15 mil nuevas fuentes de trabajo con registro ante el IMSS.

"En agosto, después de cinco meses de pérdida de empleo, empezamos a crecer con nuevas plazas o por recontrataciones. Poco a poco nos estamos recuperando. ¡Ánimo!", dijo.

Desde la biblioteca de Palacio Nacional, expresó que hasta el viernes pasado ya se había contratado a 14 mil 945 personas.

"Dejamos de perder empleos y ya vamos para arriba (...) Ya tocamos fondo y vamos de salida, espero que terminemos agosto con nuevos empleos y de ahí para adelante", señaló.

Destacó que es un buen indicador que se esté superando la crisis económica, además de que la economía informal también está repuntando.

"Hay más actividad en la calle, con los protocolos de salud empiezan a abrirse los establecimientos y negocios", dijo.

Confió en que para el cierre del año se generen 123 mil nuevos empleos, como sucedió en febrero, antes de los efectos de la crisis financiera.

López Obrador aseguró que esos buenos resultados se deben a que la estrategia aplicada por su gobierno: inyectar recursos a los de abajo, a los que menos tienen, ha sido eficaz.

Agregó que de manera paralela han sido de ayuda las "benditas remesas" que envían los connacionales a sus familias.

Perfiló que este año los envíos de recursos podrían llegar a 40 mil millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos del país a pesar de la pandemia: "Por eso, nuestro agradecimiento a los paisanos".

El Mandatario subrayó que no se cayó el sector primario ni ha habido inflación ni carestía, lo que ha evitado que no haya una crisis de consumo.

"Nos ayudó mucho que en la crisis económica no se cayó el sector primario de la economía; es decir, el agropecuario.

"No hemos tenido problemas de falta de alimentos, tenemos producción suficiente de alimentos básicos: maíz, frijol, arroz, pollo, huevo, leche, carne; hemos podido, si no producir todo lo que consumimos, hemos podido importar alimentos, y no hemos tenido inflación y no ha habido carestía", manifestó.

El Titular del Ejecutivo federal reiteró que su administración enfrenta la emergencia "con una mano, para salvar vidas" y que con la otra "encara la crisis económica que precipitó, alentó y promovió la pandemia".

"Parte el alma, la pérdida de vidas"

El Presidente aseguró que le "parte el alma" que debido a la terrible enfermedad por el coronavirus han perdido la vida más de 50 mil mexicanos.

"Nos duele mucho, nos parte el alma y siempre vamos a estar mandando nuestras condolencias sinceras a los familiares [de todos los que murieron].

"[Los fallecidos] no son, lo he dicho muchas veces, datos; es todo lo que implica de tristeza y dolor, pero tenemos que seguir adelante", comentó.

Dijo que poco a poco va bajando el impacto que tiene esta pandemia, pues ya están disminuyendo los contagios.

"Estamos [trabajando] con el apoyo de todos los trabajadores del sector Salud, [estamos] salvando vidas y lo vamos a continuar haciendo", concluyó.