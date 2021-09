Tras caos por Evergrande, la Bolsa Mexicana rebota 0.5%

La Bolsa Mexicana de Valores rebotó este martes y el peso cerró sin cambios frente al dólar, después del caos que generaron las preocupaciones de contagio que pudiera ocasionar la inmobiliaria china Evergrande.

Luego de dos jornadas seguidas de pérdidas, la bolsa mexicana concluyó en 50 mil 828 puntos esta tarde, un repunte de 0.5%.

De las 35 empresas más negociadas, la aerolínea de ultra bajo costo Volaris encabezó las ganancias este martes, cuyas acciones se elevaron 3.4%, un día después de su entrada al Índice de Precios y Cotizaciones.

Le siguió Walmart de México, con un rendimiento de 2.1%; y la operadora de restaurantes Alsea, también con un incremento de 2.1%.

La moneda mexicana cerró en 20.13 pesos por dólar, prácticamente sin cambios con relación a las 20.14 unidades reportadas al finalizar el lunes, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que dio a conocer la agencia Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 20.65 pesos en ventanillas de CitiBanamex, el mismo precio de cierre de ayer y la cotización más alta desde el pasado 27 de agosto.

Los mercados en Estados Unidos concluyeron la jornada con variaciones mixtas, atentos a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) que se dará a conocer mañana, a las 13 horas, tiempo de la Ciudad de México. También se espera la actualización de las expectativas de crecimiento, inflación y tasas de interés.

El consenso no cree que la Fed anuncie este miércoles el inicio del retiro de estímulos, sino hasta la reunión de noviembre.

Sin embargo, no todo el enfoque está en la reducción de sus compras de activos. Better Markets y Fed Up son dos grupos de defensa que piden que el líder de la Fed de Dallas, Kaplan, y el presidente de la Fed de Boston, Rosengren, pierdan sus puestos de trabajo por todas las operaciones que han realizado mientras estaban en el trabajo.

El presidente de la Fed, Powell, abordará las preocupaciones sobre cuáles son las pautas de negociación sobre la inversión para los miembros de la Fed. Si la Fed tiene problemas para lidiar con un escrutinio cada vez más intenso después de su revisión ética, el comité del banco central podría perder a dos de sus miembros agresivos, explica Edward Moya, analista en Oanda.

"Esta debería ser una reunión fácil de comité de la Fed, ya que la variante Delta de Covid-19 ha desencadenado un parche suave de datos económicos que le permitirán afirmar que la reducción se producirá a finales de este año", opinó el experto desde Nueva York.

Las expectativas son que la Fed haga un anuncio formal de reducción gradual en noviembre, posiblemente a partir de diciembre a un ritmo de 15 mil millones de dólares por mes. La Fed ha estado afirmando constantemente que la reducción gradual no inicia la cuenta regresiva para las subidas de tipos y tratarán de aclararlo nuevamente. Las expectativas de alza de tasas podrían llegar ya en noviembre de 2022, pero la segunda mitad de 2023 parece más probable, estimó Moya.