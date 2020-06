Tren del Istmo debe quedar "bien amarrado" a más tardar en 2023: AMLO

Al dar el banderazo del inicio de obra de rehabilitación de la vía del Istmo de Tehuantepec, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el Tren del Istmo debe quedar bien amarrado y consolidado en 2023, porque con el cambio de gobierno siempre habrá la tentación de regresar a las viejas prácticas del pasado.

"Tenemos que terminar todo el proyecto del Istmo a más tardar en 2023, y pensar también en consolidarlo y en dejarlo bien amarrado para que no con el cambio de gobierno se eche para atrás todo lo alcanzado porque habrá siempre la tentación de que regrese la corrupción, el neoliberalismo y la privatización".

El banderazo se llevó a cabo la centenaria estación de Medias Aguas, que estuvo rodeada con vallas metálicas, pero se rompió la sana distancia porque decenas de personas se acercaba para ver al Presidente.

Ahí y acompañado por los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García, y de Oaxaca, Alejandro Murat, el titular del Ejecutivo recordó que la corrupción es una peste, peor que una pandemia, y lo que más daño le ha hecho a México es la peste de la corrupción.

Por ello -destacó- hay que pensar cómo dejar bien consolido en lo administrativo, que las concesiones queden en firme para prohibir la privatización.

"Tenemos que buscar una forma adecuada de empresa pública en donde participen el gobierno federal y de los estados, dejarles a las autoridades estatales también acciones de esta empresa pública, que cuiden las autoridades locales para que no se privaticen estos bienes, que sean de la Federación y de los estados, hay que pensar en eso porque tenemos que evitar que regrese la corrupción, que nunca más vuelva el saqueo que nos dejó en una situación lamentable como país", adelanto.

Al concluir este domingo una gira por tierra de ocho días por el sureste del país, indicó que se está levantando a México con lo que no les dio tiempo de llevarse porque todo se privatizó.

Reiteró que para el Tren del Istmo, que tendrá 10 parques industriales, se creará una zona franca, similar a lo que sucede en la frontera norte, en la que los empresarios pagan la mitad del IVA e ISR para dar facilidades para la creación de empleos; así como gasolinas, gas y electricidad a menores costos.