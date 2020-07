Tres de cada cuatro empresas modificará su forma de trabajar

El 75% de las empresas encuestadas está convencida de que, aunque vuelva a sus operaciones presenciales, no significa regresará a la forma en la que trabajaban antes del Covid-19, ya que tendrán que cumplir una serie de nuevas reglas, hábitos y lineamientos para cuidar a sus colaboradores, de acuerdo con el "Termómetro Laboral" que elabora OCC Mundial que es una bolsa de trabajo vía internet.

Acerca del regreso presencial de sus colaboradores a las labores, un 49% de las empresas encuestadas comentó que se apegarán a las medidas gubernamentales; un 37% aseguró que cuenta con un comité propio para tomar esa decisión; otro 9% explicó que las actividades de su empresa son consideradas esenciales, por lo cual no tienen ese problema; mientras que un 4% señaló que todo dependerá de cuánto más puedan resistir económicamente.

A pesar de la reactivación de actividades, algunas empresas conocen el riesgo que existe todavía. Es por ello que, aunque cumplan con los requisitos solicitados por el gobierno y tengan el visto bueno para regresar presencialmente, están evaluando si volver a las oficinas es la mejor solución o tienen posibilidad de seguir operando a través del home office", dijo Sergio Porragas, director de operaciones de OCCMundial.

"La elección de cada empresa dependerá de qué tanta demanda tenga su producto o servicio y de las propias decisiones de su gente decida sobre si quieren continuar trabajando desde casa o prefieren acudir a las instalaciones", agregó el directivo.

Por otra parte, el "Termómetro Laboral", herramienta de consulta semanal cuyo objetivo es informar a líderes de opinión y tomadores de decisiones sobre las tendencias de empleo e indicadores laborales en tiempos del Covid-19, dio a conocer los planes de contratación de las empresas de la semana 11 (del 3 al 9 de julio).

La encuesta revela que el 19% de las organizaciones dijo que mantiene sus contrataciones en pausa, una disminución del 19% respecto a la semana anterior y del 41% desde que se presentó esta herramienta, el 1 de mayo.

Asimismo, un 62% de las empresas señaló que solamente están haciendo contrataciones en puestos críticos, lo que representa un crecimiento del 23% respecto a la semana anterior; 12% está contratando con normalidad y 7% está contratando mucho más que antes.

Las vacantes publicadas en occ.com.mx durante la semana que concluyó fueron un total de 42 mil 600, mil 400 vacantes publicadas más que la semana pasada, pero todavía 50% menos que antes de que iniciara la contingencia.

También reportó que las categorías de Ventas, Atención a Clientes, Sector Salud y Arte y Diseño (una de las más afectadas por la pandemia) mostraron un incremento considerable de vacantes publicadas, en algunos casos, estos puestos son temporales mientras las empresas evalúan su recuperación económica de los siguientes meses.

En cuanto al incremento y disminución de vacantes, Atención a Clientes registró un aumento del 18% en las ofertas de empleo publicadas, mientras que Turismo, que sigue siendo una categoría muy golpeada por la pandemia, reportó una caída del 28% en las vacantes publicadas en occ.com.mx.

--Home office no beneficia a todos

La pandemia del Covid-19 descubrió que el trabajo a distancia no es para todos, coinciden estudios de varios organismos multilaterales.

Indican que la emergencia sanitaria puso en práctica un experimento de teletrabajo a escala mundial, que si bien algunos países y sectores se habían adoptado de forma voluntaria hoy es obligatorio.

Sin embargo, esta modalidad llamada home office no es para todos los empleos, ni beneficia a todos los trabajadores, porque la mayoría está en el mercado informal, en especial en los países en desarrollo.

Se estima que casi 100 millones de trabajadores de 35 países avanzados y emergentes podrían presentar un riesgo alto pues no pueden trabajar bajo esta alternativa.

Esto equivale, en promedio, a 15% de su fuerza laboral.