Tropiezan ingresos por servicios en el primer trimestre

La comercialización de servicios no financieros en México desaceleró su marcha en marzo, tras dos meses con incrementos importantes y a pesar de un menor dinamismo de la inflación, revelan datos publicados por el Inegi.

Los ingresos reales por el suministro de servicios privados no financieros habían tenido una expansión importante en cada uno de los dos primeros meses del año, con un alza mensual de 1.3% en enero y 1.5% en febrero, pero cayeron 0.8% en marzo. Pese a ello, conservan su tendencia ascendente, estimó Julio Santaella, expresidente del Inegi.

Aun cuando el desempeño acumulado en el primer trimestre de 2023 fue positivo, se ubica 6.8% debajo del nivel del mismo lapso de 2019, cuando alcanzó su máximo. Si bien aún representa un rezago importante, por otra parte, es un buen margen para seguir recuperándose.

De las nueve grandes divisiones del sector, los ingresos de tres reportaron un retroceso en el tercer mes de 2023.

La comercialización de servicios privados no financieros estuvo afectada por la baja mensual en transportes y almacenamiento de 1.7%; servicios de apoyo a los negocios, de 4.4%; y por alojamiento y preparación de alimentos, de 0.4%, explicó Santaella.

Adicionalmente, los ingresos del segmento relacionado con la información de medios masivos no reportaron variación mensual significativa en el periodo.

Por el contrario, las actividades con mayores crecimientos mensuales en ingresos durante marzo fueron: servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, con 2.4%; servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos, 2.0%; servicios profesionales, científicos y técnicos y servicios educativos, 0.9%.

Personal ocupado. Pese a la baja de los ingresos, el personal ocupado en los servicios privados no financieros registró un incremento de 0.3% en marzo, luego de estancarse en febrero.

Cuatro de los nueve grupos de actividades que comprenden el sector ampliaron su plantilla laboral en marzo, entre los que destacan los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, con aumento de 2.9%, previo al periodo vacacional de Semana Santa.

Le siguieron transporte, correos y almacenamiento, con incremento de 0.5%; servicios de salud y de asistencia social, así como los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, que reportaron un aumento de 0.9%, en cada caso.

Por el contrario, los grupos de actividades que recortaron personal en el tercer mes del año fueron los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, así como los servicios de remediación, con una contracción de 2.3%; los servicios profesionales, científicos y técnicos, con baja de 0.8%; información en medios masivos, cayendo 0.6%, y los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, con retroceso de 0.2%.