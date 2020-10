Turismo de mexicanos en Cancún alcanza nivel previo a la pandemia

Una semana antes de la llegada del huracán Delta, el turismo de los mexicanos en Cancún alcanzó el nivel que tenía antes de que el Covid-19 fuera declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

El Aeropuerto Internacional de Cancún recibió a casi 550 mil pasajeros nacionales durante septiembre, siendo el cuarto mes consecutivo de aumentos, de acuerdo con el reciente reporte de tráfico de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur).

Se trata del mayor volumen de viajeros desde febrero, cuando atendió a 611 mil mexicanos y todavía no se caracterizaba el Covid-19 como una pandemia.

Fue el 11 de marzo cuando esta enfermedad fue declarada pandemia, lo que trajo consigo restricciones a la movilidad para contenerla y la suspensión de actividades relacionadas al turismo.

Entre abril y septiembre de este año, Cancún recibió más pasajeros nacionales que internacionales, situación que no se veía desde el siglo pasado, muestran cifras de Asur.

La Secretaría de Turismo (Sectur) y la Organización Mundial de Turismo coinciden en que el turismo nacional se recuperará antes que el internacional.

Sin embargo, los expertos recomiendan no sólo medir la llegada de visitantes, sino también los precios.

Las tarifas de hotel en Cancún disminuyeron 0.2% en septiembre y significó el séptimo mes consecutivo a la baja, pues vienen reduciéndose desde marzo pasado.

Los servicios turísticos en paquete también cayeron 0.2% en el destino, de acuerdo con la variación mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi.

No hay que irse con la finta de sólo medir la ocupación, sino hay que ver las tarifas, lugares como Cancún reportan una mejoría en niveles de ocupación, pero es un hecho que las tarifas van a la baja, explicó Enrique de la Madrid, extitular de la Sectur, en una entrevista con EL UNIVERSAL realizada el mes pasado.