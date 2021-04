Turismo en México de los primeros en recuperarse: Barceló

Los destinos turísticos de México serán de los primeros en recuperar los niveles de ocupación que tenían antes de la pandemia de Covid-19, pero falta mejorar la comunicación e informar los servicios que se ofrecen para que los viajeros tomen su decisión, dijo Miguel Ángel Guardado, director general de Barceló, uno de los principales grupos hoteleros de origen español.

Desde su punto de vista, el proceso de vacunación es indispensable para que haya una reactivación más rápida, pero también es necesario tener una comunicación abierta y estandarizada para todo el mercado.

"Todavía mucha gente no sabe que se tiene que hacer una prueba (de Covid-19) para salir o entrar a su país. Necesitamos que todo mundo conozca los protocolos de salud y pruebas rápidas que tienen establecidos cada país. Hay que difundirlos para que la gente esté informada y no se lleve sorpresas cuando llega al destino", dijo a EL UNIVERSAL.

En el segundo día de la cumbre mundial del Consejo Mundial del Viaje y Turismo (WTTC), el directivo dijo que México será de los primeros en recuperar los niveles de ocupación que tenía antes de la pandemia, luego de que, a diferencia de otros, el país nunca cerró las puertas al turismo. "Lo importante es que el mundo sepa que estamos preparados y la cumbre del WTTC es una muestra de lo que se puede hacer".

Con 70% de su planta hotelera en operación, pues los volúmenes todavía no dan para tener todas las propiedades abiertas, el directivo de Barceló reconoció que "el impacto de la pandemia todavía no termina, estamos padeciendo los embates y los efectos en las ocupaciones y en las economías de los destinos turísticos, pero ya vemos una ligera recuperación paulatina y constante".

"Aunque sea mínimo, pero hay crecimiento. Ya no estamos tan preocupados como hace cuatro o cinco meses. El ritmo de cancelaciones ha disminuido bastante. Vamos pasando, poco a poco, de ocupaciones que no nos permitían llegar al punto de equilibrio, a ocupaciones que ya nos permiten operar con ciertos márgenes de utilidades", comentó en entrevista este martes.

"Con una ocupación a partir de 30% ya es posible operar sin pérdidas, y desde 35% ya empiezan a generarse utilidades. Apenas estamos llegando a estos niveles nuevamente", explicó Guardado.

Destacó que Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta están entre los destinos del mundo que más rápido se recuperan, "aunque a nivel país todavía nos hace falta mucho por hacer".