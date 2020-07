Uber planea comprar Postmates

La contingencia por el coronavirus Covid-19 obligó a millones de personas en todo el mundo a quedarse en casa, ello quiere decir que los servicios de transporte de todo tipo registraron una baja en su demanda muy importante, pero no así los servicios de entrega a domicilio.

En este sentido la compañía Uber enfrentó pérdidas en uno de sus negocios (el de transporte privado de pasajreos) y ganancias en otro (en el de entrega, principalmente de alimentos). Ahora anunció su intención de adquirir Postmates. De acuerdo con el último informe de ingresos dado a conocer por Uber, su negocio de viajes disminuyó aproximadamente un 80% tan solo en el mes de abril, es decir que las ganancias brutas en su categoría de transporte cayeron, pero su servicio de entrega de alimentos experimentó un crecimiento bruto de las ventas del 54% durante su primer trimestre fiscal. Debido a los resultados, al parecer la marca está buscando la manera de afianzar su servicio de entrega y, según informes anteriores, a principios de este año hizo una oferta para comprar Grubhub, otra compañía dedicada a la entrega de pedidos, sin embargo el acuerdo fracasó y la empresa terminó siendo adquirida por Just Eat Takeway en un acuerdo por valor de 7.3 millones de dólares.

De acuerdo con un informe de Bloomberg, Uber y Postmates han estado hablado de la posibilidad de compra durante cuatro años, pero las negociaciones se hicieron más intensas hace una semana. También detallaron que si la transacción se aprueba, Uber estaría pagando 2.65 millones de dólares por la compra de Postmates en un acuerdo de acciones. Considerando su última valuación de riesgo de 2.4 millones de dólares en septiembre de 2019, Postmates es una compañía más pequeña que Grubhub, de hecho solo obtiene el 8% de los servicios de entrega en Estados Unidos. No obstante al parecer la compañía está buscando la manera de aumentar su valor, pues, según el medio TechCrunch, en febrero de 2019, de manera confidencial, solicitó permiso para convertirse en una empresa pública y participar con acciones en la bolsa de valores, pero finalmente decidió esperar antes de dar ese paso debido a las condiciones del mercado. Según lo que se sabe ahora Postmates presentará su oferta pública esta semana con una valoración objetivo de 3.9 millones, posiblemente en un intento de elevar su valor en medio de las negociaciones. "Uber y Postmates han compartido durante mucho tiempo la creencia de que plataformas como las nuestras pueden impulsar mucho más que solo la entrega de alimentos: pueden ser una parte muy importante del comercio local y las comunidades, lo que es aún más importante durante crisis como la ocasiona por el Covid-19", dijo Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, en un comunicado.

El aviso de la posible compra ha sido bien recibido y las acciones de Uber subieron un 8% luego de darse a conocer la noticia. De acuerdo con los analistas esta operación permitirá afianzar las operaciones de Uber Eats en Estados Unidos pues mientras Uber está centrada principalmente en las grandes cadenas de comida rápida y es utilizada en las ciudades más importantes, Postmates tiene un área de enfoque geográfico diferenciado y sólidas relaciones con restaurantes pequeños y medianos locales.

De esta manera se espera que, juntas, las compañías puedan ofrecer mejores herramientas y tecnología para conectarse de manera más fácil y rentable con una mayor base tato de negocios como de consumidores. Así, mientras los clientes acceden a una mayor variedad, los repartidores disfrutarán de más oportunidades para obtener ingresos. Y es que, según lo que se sabe hasta ahora, si se cierra la transacción, Uber tiene la intención de mantener la aplicación Postmates ejecutándose por separado, respaldada por una red comercial y de entrega combinada más eficiente.