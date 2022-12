Ulink y Pagaphone, entre las opciones para el envío de remesas de EE.UU

A-AA+

MIAMI, EU., diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Mucho se habla de los récords que cada año han roto los envíos de remesas de Estados Unidos a México.

Pocos se dan cuenta que se trata de la extensión del llamado "sueño americano" traspasando la frontera de la Unión Americana hacia toda Latinoamérica, especialmente México, como el mejor regalo en esta época.

Tan sólo entre enero y octubre de 2022 las remesas enviadas a México acumularon la cantidad de 48 mil 337.5 millones de dólares, 14.62 % más que los mismos meses de 2021, de acuerdo con el Banco de México. En 1995, el primer año que se contabilizaron las remesas, sumaron 3 mil 672 millones de dólares.

En aquellos finales del siglo 20, enviar dinero a México desde la Unión Americana era un verdadero suplicio, especialmente para los migrantes sin documentos. Eran muy pocas las empresas y bancos que daban ese servicio y los requisitos de identificación muy exigentes; a falta de competencia, las comisiones eran altas.

Y en este cierre de 2022, en medio de una inflación que no se vivía en Estados Unidos desde hace décadas, se prevé que se vuelva a romper un récord de manera consecutiva, un fenómeno que nadie se explica, pero que se convierte en un gran regalo navideño para los mexicanos.

Afortunadamente desde hace poco más de una década, este mercado creció, se hizo más competitivo y con la llegada de la Internet y las aplicaciones, sin duda se simplificó hasta llegar al punto donde hoy podemos hacer una transacción de envío de dinero de la Unión Americana a México de manera instantánea o con un par de días de por medio y a muy bajo costo; dependiendo también con cual empresa se realice.

Hoy por hoy, el principal enfoque de quien va a realizar un envío de dinero desde Estados Unidos a México debe ponerlo en la comisión y el tipo de cambio. A veces puede parecer que cuando cobran poco o cero comisiones es mejor, pero puede ser mentira, porque se recuperan en el tipo de cambio; o al revés.

A continuación, se enumeran las empresas que, en esa combinación, de comisión y tipo de cambio, son más rentables desde Estados Unidos, de acuerdo con analistas consultados. Envíos en efectivo, las 5 mejores son: Ulink, que no cobra por transferencias mayores a 500 dólares o, en el caso de Banorte, no cobra si se usa la cuenta bancaria; cobra 2.99 dólares por transferencias a cuenta bancaria de hasta 500 dólares.

Pagaphofe es una aplicación gratuita que permite desde cualquier parte de México abrir una cuenta financiera a través del teléfono celular. Esa app da acceso desde a wallet electrónica hasta el cobro de remesas o pago de servicios.

Otra aplicación muy popular es Eplata, que permite manejar dinero sin necesidad de una cuenta bancaria. Elimina comisiones bancarias y servicios de transferencia, facilitando la transacción. Otras plataformas muy populares son Wells Fargo y Ria Money.

Las 5 peores son: Moneygram, Xoom, Intercambio Express, Worldremit y Wester Union. En lo que se refiere a los depósitos a cuenta bancaria, las 5 mejores son: Ulink, Moneygram, Cloud Transfer, Xoom, Worldremit. Y las 5 peores son: Remitly, Wells Fargo, Ria Money, Pangea Money, Golden Money. Combinando comisión y tipo de cambio, estas empresas hacen que en México reciban menos pesos. En muchas de ellas hay "truco". Se ofertan como las que utilizan la comisión más baja, pero dan el tipo de cambio más alto, con lo que el usuario sale perdiendo.

Adicionalmente está la red bancaria de toda la Unión Americana, a través de la cual también se hacen envíos de remesas y donde cada sucursal tiene su propia comisión y tipo de cambió de manera independiente. De tal suerte que el día y la hora que alguien quiera hacer un envío desde un banco, ya sea desde Denver, Colorado o Phoenix, Arizona o Boise, Idaho o Montpelier, Vermont, etcétera, en ese momento se conocería la comisión y el tipo de cambio del monto que va a enviar a México.

Pero la fase final, la otra parte está en México, donde decenas de cientos establecimientos están autorizados a recibir y entregar a los beneficiarios remesas llegadas de Estados Unidos. Casi todas las sucursales aplican también algún tipo de comisión por el servicio de recepción y muchas veces ahí está la mayor pérdida del envío.