Un orgullo que en México se venda gasolina más barata: AMLO

Pese a la veda por la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que es un orgullo que en México el litro de gasolina sea más barata que en Estados Unidos.

En un video difundido en sus redes sociales al supervisar los avances de la construcción de la refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, el titular del Ejecutivo federal aseguró que mantener estos precios bajos del combustible se debe porque se está rescatando a Petróleos Mexicanos (Pemex), no hay corrupción y hay eficiencia.

"Debe de ser un orgullo para Pemex, en especial para los trabajadores, para los técnicos de Pemex, y desde luego para todos los mexicanos, el precio de la gasolina es de los precios más bajos en el mundo. Imagínense que en Estados Unidos cuesta 32 pesos el litro, y aquí 22 pesos el litro de gasolina. ¿Por qué? Bueno porque se está rescatando a Pemex, no hay corrupción, hay eficiencia".

Este sábado EL UNIVERSAL informó que según datos recabados por la consultora Global Petrol Prices, México se encuentra entre los países con las gasolinas más baratas de América Latina, debido a los estímulos fiscales.

Se detalla que el precio promedio de las gasolinas en México, tanto regular y premium, fue de 1.08 dólares por litro al 7 de marzo pasado, lo que equivale a 22.97 pesos, de acuerdo con datos oficiales recabados por Global Petrol Prices.

En su informe semanal más reciente, la consultora muestra que el litro de gasolina en todo el mundo se vendió en promedio a 1.29 dólares o 27.58 pesos, es decir, 4.61 pesos más cara que en México. Eso significa que llenar un tanque de 40 litros de gasolina en el país cuesta 920 pesos, mientras el promedio global supera los mil 100 pesos.

Los videos de los avances de las obras insignias del gobierno federal que regularmente se proyectan cada lunes en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador fueron suspendidos para acatar la veda por la consulta de revocación de mandato.

Este domingo, acompañado por Rocío Nahle, secretaria de Energía (Sener), por Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, y por el gobernador Carlos Merino (Morena), el Mandatario federal reiteró su promesa de que la refinería de Dos Bocas será inaugurada en julio próximo y la cual producirá el 20% de todas las gasolinas que se consumen en el país, por lo que para finales del 2023 México será autosuficiente en esta materia.

Detalló que la construcción de esta refinería tiene una inversión de 9 mil millones de dólares, monto que no es un crédito sino parte del presupuesto público obtenido, indicó, por no permitir la corrupción y por su política de austeridad republicana.

"No hace falta hablar mucho, son las imágenes las que hablan. Estamos en la refinería de Dos Bocas, vamos a terminar esta obra en julio de este año, de acuerdo al informe de Rocío Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza y también el almirante Ojeda, porque lo estamos haciendo de manera conjunta, es el gobierno de la República. En pocas palabras es una inversión de 9 mil millones de dólares, no créditos, dinero del presupuesto público, por no permitir la corrupción y por austeridad republicana. "¿Qué va a significar todo esto? Producir y aquí está Carlos (Merino) con nosotros, el gobernador de Tabasco, producir en esta refinería `Olmeca´ el 20% de todas las gasolinas que consumimos en México, no es nada más de ir a cargar a la gasolinera, hay que tener este insumo, este combustible y ya saben, habían transcurrido más de 40 años sin construir una refinería, enviábamos petróleo crudo y comprábamos gasolina, ya estamos cambiando esa política, ahora vamos a producir todas las gasolinas en nuestro país, seremos autosuficientes", dijo.