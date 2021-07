Una vacilada, dar un mes de plazo para cumplir con outsourcing: PAN

Para la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, dar un mes más de plazo como lo propone el legislador Ricardo Monreal, para que las empresas cumplan con la reforma a la subcontratación de personal, es insuficiente. "Un mes no es suficiente, es un curita para una cirugía; es una vacilada, una tomada de pelo", afirmó.

En entrevista radiofónica en Fórmula Financiera, López Rabadán dijo que en el Senado se formó un bloque opositor entre el PAN, PRI y PRD, para aprobar una modificación para que la entrada en vigor de la reforma sea hasta enero del 2022. Advirtió que muchos empleadores no van a poder cumplir con la terciarización si no se modifica la fecha.

Denunció que el Infonavit está ejerciendo un aparato recaudador impresionante, pero al mismo tiempo, un cuello de botella para el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Expuso que si bien se hizo la reforma lo más transitable para no perder empleos, no resultó ser así.

Ahora en plena pandemia, agregó, lo que se requiere es garantizar el empleo y no generar cuellos de botella.

Hizo ver que los senadores que apoyan un plazo mayor de tiempo reconocen el problema que existe con el outsourcing ilegal, pero se requiere generar las condiciones para cumplir con la reforma. Para ello, explicó, es necesario convocar a un periodo extraordinario en ambas Cámaras para hacer las modificaciones. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se convocó a una sesión presencial para poder aprobar el periodo extra, dijo, pero al mismo tiempo reconoció que estará muy difícil lograrlo por el poco tiempo que queda.