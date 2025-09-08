logo pulso
Unidad antilavado de EU endurece medidas para empresas de remesas

La Unidad antilavado del Departamento del Tesoro de EU implementa medidas para combatir actividades delictivas en la frontera con México.

Por El Universal

Septiembre 08, 2025 04:45 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A partir de este 10 de septiembre y hasta marzo del 2026, las empresas que realicen transferencias de dinero en efectivo en zonas del sur de Estados Unidos, es decir cercanas con la frontera con México, deberán entregar un reporte sobre operaciones realizadas por un monto que va desde mil a 10 mil dólares.

Lo anterior significa que la Red de Control de Servicios Financieros (FinCEN) está ampliando por más tiempo y por un umbral de monto más alto, la Orden de Operación General (GTO) que publicó en marzo pasado y que terminaba este 9 de septiembre para que las empresas de servicios financieros ubicadas en 30 códigos postales de California y Texas, cerca de la frontera suroeste, presenten Informes de Transacciones de Divisas con un límite de 200 dólares, en relación con las transacciones en efectivo.

Reiteró que la nueva Orden de Orientación Geográfica (OGG) por la unidad antilavado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tiene como objetivo combatir a los cárteles ilícitos y otras actividades delictivas, incluido el lavado de dinero, en la frontera que comporte con nuestro país.

Se exigirá a ciertas empresas de servicios financieros presenten Informes de Transacciones de Divisas a FinCEN para las transacciones en efectivo de entre mil y 10 mil dólares que se realicen en condados y códigos postales específicos.

Los términos de esta OGG entran en vigor del 10 de septiembre de 2025 al 6 de marzo de 2026.

Para las empresas de transferencias que no estaban obligadas a realizar el reporte de operaciones, se les está dando un plazo de 30 días para cumplir hasta el 10 de octubre próximo.

