Uno de cada cuatro trabajadores en México es "freelancer"

Frente a los bajos salarios que se pagan en México el número de trabajadores que realizan actividades laborales independientes para complementar o acrecentar su ingreso, los llamados "freelancers", han venido en aumento en años recientes llegando a sumar más de 15 millones de personas, uno de cada cuatro trabajadores ocupados en el país, de acuerdo con estimaciones de Workana, empresa líder en la contratación de "freelancers" en América Latina.

Si consideramos dentro de esta modalidad a los trabajadores por cuenta propia más los trabajadores subocupados, es decir, la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda, su número llegaría a 16.7 millones de trabajadores al segundo trimestre de 2019, cifra 5.6% superior a la reportada un año antes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"Las generaciones 'millennial' y 'centennial' son nativas de la cultura del trabajo flexible, crecieron en un mundo donde es importante tener control sobre cómo, cuándo y dónde trabajar; ellos son el principal motor de crecimiento en la industria", comenta Guillermo Bracciaforte, cofundador de Workana, plataforma utilizada por más de 200 mil "freelancers" en México.

En México las ciudades con mayor cantidad de "freelancers" son la Ciudad de México, con más de un 30%; Guadalajara, con el 10% y Monterrey, con un 5% del total de independientes. Se observa además un crecimiento en ciudades como León, Querétaro, Aguascalientes, Puebla y Mérida. Las tres categorías más populares entre "freelancers" son Diseño y Marketing, Traducción y Contenido e IT y Programación y las menos comunes son Legal, Administración y Manufactura.

Para el directivo de Workana, ocurrieron dos principales cambios durante los últimos cinco años dentro de la cultura "freelance":

Ser "freelancer" hoy es una elección. Más del 60% de los "freelancers" actuales han elegido voluntariamente esta forma de trabajo, y no se cambiarían a un trabajo tradicional por razones económicas.

El trabajo se consigue online y se aplica internacionalmente. En el caso de los "freelancers" mexicanos, el 68.7% ha aumentado su cartera de clientes a través de plataformas en línea. Y alrededor de la mitad de los trabajadores independientes tienen proyectos internacionales, principalmente en Europa y Estados Unidos.

"Ser 'freelancer' responde a un nuevo estilo de vida; la tecnología para el trabajo remoto e Internet permiten equilibrar la vida personal y laboral. Esta modalidad de trabajo permite tener control sobre nuestros tiempos, además de mayores y diversos ingresos. Estos factores conectan muy bien con las ideales actuales de disponer más tiempo para viajar y vivir experiencias, un libre manejo de agenda, capacitación y retos constantes", agrega Bracciaforte.

Un hecho interesante es que no sólo la población más joven está optando por esta modalidad laboral. En el trabajo independiente la experiencia cotiza alto: los "freelancers" mayores de 39 años representan el 35% de trabajadores independientes en México. Su experiencia y clientes los mantienen dentro del sector de proyectos mejor valuados. Para este segmento, los principales trabajos tienen que ver con "Redacción y Contenido", "IT y Programación" e "Ingeniería y Arquitectura".

"Ser 'freelancer' permite no limitarse a una sola experiencia laboral en determinado tiempo, sino trabajar en múltiples proyectos para diferentes organizaciones, es ganar experiencia y prestigio a gran velocidad, pero para ello es importante que los 'freelancers' sean disciplinados, responsables, creativos y siempre aprendiendo más. Esto les permitirá aprovechar la tendencia creciente de grandes compañías a contratar trabajadores remotos", agregó el cofundador.

La demanda por parte de las empresas que contratan servicios de "freelancers" ha aumentado por tres razones clave: la carga del trabajo supera al área o persona encargada del o los proyectos, se busca probar nuevos procesos sin tener que realizar importantes inversiones y la necesidad de cubrir requerimientos estacionales.

Ejemplo de esto son las temporadas festivas y de ofertas en comercios, específicamente para los departamentos de diseño en las empresas. Durante estas fechas es común que deban concentrar parte de su tiempo en actividades que están fuera de su carga de trabajo cotidiana, por tanto, el contratar a personas que ejecuten acciones aisladas ahorra tiempo, dinero y eleva la productividad.