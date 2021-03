Unos 500 campesinos de Oaxaca, en contra del Corredor Interoceánico

Al menos 500 campesinos de los municipios de El Barrio de la Soledad, Santa María Petapa, Matías Romero y de San Juan Guichicovi, bloquearon las vías del Tren Transístmico, para exigir información sobre los impactos que dejarán los proyectos del Corredor Interoceánico y para pedir que cesen los desalojos de las familias que viven cerca de la red ferroviaria.

La primera protesta se instaló en Matías Romero, donde los manifestantes procedentes de El Barrio de la Soledad y de Santa María Petapa, impidieron el paso del tren. Ellos demandan también que el gobierno mexicano fortalezca con medicinas, equipos y personal médico al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se ubica en Matías Romero.

Mientras que en la comunidad de Estación Mogoñé, que pertenece al municipio de San Juan Guichicovi, unos 300 campesinos ayuujk (mixes) instalaron un plantón en las vías del tren. Demandan que sean consultados e informados sobre este megaproyecto.

Además, otras 150 personas bloquean la carretera Transístmica, como parte de la jornada de movilización regional, a la altura de la desviación a Mogoñé.

De acuerdo con los voceros de los campesinos, Carlos Beas y Ángel González, hoy es el segundo día de la jornada de lucha que iniciaron ayer los campesinos de la zona norte del Istmo, donde también reclaman apoyos para los productores de maíz. Los campesinos también exigen que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex paguen daños por afectaciones que se arrastran desde hace años y que ponen como condición para permitir los trabajos.

EL UNIVERSAL publicó el 26 de febrero pasado que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no existe forma de acreditar que el gobierno federal haya realizado una consulta a los pueblos originarios que serán afectados por el proyecto, tal y como está obligado por convenios internacionales.

Además, desde 2020 se han contabilizado al menos 36 expulsiones de cuadrillas de trabajadores que pretenden iniciar los trabajos pero sin contar con el permiso de las comunidades para entrar a sus territorios.

Músicos, también bloquean

Por otro lado, músicos integrantes del sindicato de filarmónicos de Juchitán, instalaron un bloqueo en el kilómetro 244 sobre la carretera Panamericana, que iniciaron ayer, en el punto conocido como El Caracol, entre Tehuantepec y Jalapa del Marqués, cortando la circulación vehicular entre el Istmo y la ciudad capital de Oaxaca.

El vocero de los músicos juchitecos, Arquímides López, que no pertenecen a ningún sindicato u organización, señaló que están solicitando al gobierno que los incorpore a un programa social que les permita enfrentar sus necesidades básicas, porque por la pandemia están suspendidas las fiestas y desde marzo del año pasado no tienen trabajo ni ingresos y cuando tienen eventos la policía municipal los suspende por la contingencia sanitaria.

Al respecto, la Secretaría General de Gobierno (Segego), aseguró que ha brindado atención desde el inicio de sus movilizaciones, pero se ve imposibilitada a dar una solución a la solicitud del pago en efectivo de 3 millones de pesos para que levanten el bloqueo.

"Para el Gobierno del Estado no es posible otorgar la cantidad que solicitan ya que no es posible asignar una partida presupuestal para erogar ese concepto, hasta la fecha no existe un proyecto o programa de apoyo a este sector a nivel Federal, Estatal o Municipal"

La dependencia recordó que se transita por una emergencia sanitaria a nivel mundial y las afectaciones económicas no sólo han sido para este sector.