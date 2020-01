Urge aumentar edad de jubilación en México: Gurría

En México es urgente que se tomen acciones para reformar el sistema de pensiones, la edad de jubilación y el número de años de trabajo, dijo el Secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño.

Aunque el costo político de llevar a cabo una reforma de pensiones es alto, debe de pensarse en los beneficios que se tendrán porque hay costos en el corto plazo.

Durante el lanzamiento del reporte "Reforma a la Contratación Pública del ISSSTE Sonora para la Sostenibilidad", y ante la gobernadora de dicho estado, Claudia Pavlovich, Gurría dijo que antes de pensar en aumentar la edad de retiro debe de pensarse en terminar con la informalidad.

"El problema es la sostenibilidad de las pensiones; se hace agudo y cada día la insostenibilidad de las cifras se hace más importante", así como lo han hecho en otros países en donde se evalúan reformas al sistema actual de retiro.

Dijo que en Sonora "será necesario insistir en una reforma al sistema de pensiones, se estima que el número de pensionados en ISSSTESON se incrementará en 100% de aquí al 2057".

También mencionó que no es tanto el definir en cuánto se aumentará la edad, pero se tiene que tomar en cuenta la expectativa de vida, de lo que se trata es de dar sostenibilidad al sistema.

Por ello, en algunos países la discusión de la edad de retiro "simplemente se vincula la expectativa de vida con la edad de retiro, entonces ya no se discute si es un año más o menos, o si las mujeres tiene más edad de jubilación, simplemente se dice vinculemos el beneficio con la expectativa de vida, esos son los países en donde ya está más adelantado el proceso, pero también debo decir que son los países donde ya hay un fondo actuarial formado desde hace décadas, con el que se pueden llevar a cabo estos ajustes".

De no hacerlo el problema será cada vez más y más grande, lo que generará mayores costos al problema.

"El problema no es que estén las condiciones o no, más bien piensen en la alternativa el asunto se va a ir haciendo cada vez más grande y más grande. Nunca es tarde para hacer lo que tenemos que hacer, pero nunca es demasiado temprano con que en este caso es una tarea que teníamos que haber acometido hace bastante tiempo", añadió.