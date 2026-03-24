Va pago digital hasta en tianguis

Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) busca que los pagos en el tianguis, y hasta una boleada de zapatos, se realicen con el celular, sin importar la aplicación del banco.

El proceso para transferir dinero será el mismo para todas las apps, manifestó el director general de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados del banco central, Othón Moreno González.

"Todos hablarán el mismo idioma para pagar en el tianguis, al bolero, el café, a la persona que vende en una red social".

Explicó cómo funcionará el procedimiento que la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, anunció la semana pasada en la inauguración de la 89 Convención Bancaria.

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Se homogeneizarán las operaciones de las plataformas independientemente del color que sea el banco del usuario para ir con la tendencia mundial de convergencia de canales a través de pagos con tarjetas y de transferencias de dinero a través de una sola solución.

Funcionará para los 7 mil 300 millones de operaciones que Banxico registró en 2025 de usuarios finales de clientes de bancos participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

También servirá para operaciones entre cuentas de un banco que no sean vía el SPEI, explicó.

Son operaciones con crecimiento a doble dígito consistentemente desde la pandemia, con promedio de 30% anual, destacó.

"Esa tendencia de crecimiento se mantendrá e incluso se va a acelerar si se tiene una implementación adecuada de esta medida", previó.

Se facilitarán los pagos incluso para la población más vulnerable, como personas de la tercera edad que está acostumbrada a ir a la sucursal bancaria y que ahora es enviada a cajeros.

"Lo importante es que las operaciones persona a persona sean sencillas, pero también para comercios e incluso informales", dijo.

Como ejemplo, mencionó los tianguis, donde los comerciantes ponen cartulinas ´se aceptan transferencias´ y los 18 dígitos de su CLABE. "Eso debería ser más fácil", aseguró.