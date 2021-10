Ve AMLO al FMI como responsable de la crisis mundial

Luego que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exhortó a México a posponer la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su desacuerdo con este llamado, pues acusó que, por las políticas de este organismo, junto con otros, son responsables de la crisis mundial.

Sin embargo, en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que la mayor responsabilidad fue de los gobiernos neoliberales que se sometieron a sus políticas.

"No estoy de acuerdo con ellos. Respeto sus políticas. No creo en sus políticas, causaron la decadencia económica social en el mundo, ellos son responsables de la crisis mundial, los del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales", dijo.

"Pero también, en abono a estos organismos, la mayor responsabilidad recae en los gobiernos neoliberales que se sometieron a esas políticas, porque mandaban sus recomendaciones, sus recetas y se aplicaban en los países al pie de la letra; por ejemplo, eso: ´Va bien la economía de México, van a crecer 6.2 por ciento, pero les recomendamos que no construyan la refinería de Dos Bocas, mejor sigan comprando las gasolinas en el extranjero, es más rentable´", agregó.

López Obrador también aseguró que estos organismos no tienen la misma influencia que tenían antes.

"Pues no coincidimos, los respetamos, pero ya no tienen ellos la misma influencia que tenían antes. Es que era impresionante cómo ordenaban lo que se tenía que hacer", dijo.

La semana pasada, el FMI exhortó una vez más al gobierno de México a posponer la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, y alentó a la participación del sector privado en la generación de la electricidad.